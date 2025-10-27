Przez lata symbolem stołecznego radiowozu była srebrno-niebieska Kia Ceed. Teraz policja postawiła na jej najpopularniejszego konkurenta - Skodę Octavię. To nie pierwszy raz, gdy policja sięga po czeskie samochody. Funkcjonariusze korzystają z tych aut od ponad 20 lat.

Na policyjnych parkingach w stolicy pojawiła się już pierwsza pula 100 oznakowanych egzemplarzy. W sumie stołeczni policjanci otrzymają łącznie 260 nowych pojazdów, które trafią na służbę w latach 2025-2026. Całkowity koszt projektu to 60 mln zł.

Jak potwierdzają oficjalne komunikaty, połowa tej kwoty, czyli 30 mln zł, pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Środki pozyskano z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zakup realizowany jest w ramach projektu "Pomagamy i chronimy - poprawa bezpieczeństwa na stołecznym odcinku sieci TEN-T".

Skoda Octavia - nowe oznakowane i nieoznakowane radiowozy

Zdecydowana większość zamówienia, bo aż 220 sztuk, to oznakowane radiowozy. Będą one pełnić standardową służbę patrolową i prewencyjną na terenie Warszawy oraz w dziewięciu sąsiadujących powiatach. Prawdziwym postrachem kierowców łamiących przepisy będzie jednak pozostałe 40 pojazdów. Będą to nieoznakowane Skody, wyposażone w wideorejestratory. Te auta mają mieć "podwyższone parametry techniczne" i z pewnością dadzą się we znaki piratom drogowym.

Jaki silnik maja nowe radiowozy Skody? Rozsądne 150 KM

W przypadku oznakowanych aut wybór padł na bardzo rozsądną jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 KM. Co istotne, jest to wariant mHEV, czyli z układem miękkiej hybrydy. Oznacza to, że standardem jest 7-biegowa automatyczna skrzynia DSG. Taki napęd zapewnia wystarczającą dynamikę w codziennej służbie miejskiej i, co kluczowe przy dużej flocie, niższe zużycie paliwa.

Jakie specjalne wyposażenie mają radiowozy?

Zanim samochody wyjechały na ulice, musiały zostać dostosowane do policyjnych zadań. Poza nowym wzorem malowania (do srebrnego i niebieskiego dołączyły jaskrawe, żółte pasy) oraz sygnałami uprzywilejowania, Octavie otrzymały specjalne wyposażenie.

Lista modyfikacji obejmuje m.in. wytrzymałą osłonę pod silnikiem, dodatkowe oświetlenie wewnętrzne do wypełniania dokumentacji oraz specjalną przegrodę. Oddziela ona przestrzeń osobową od bagażnika, uniemożliwiając zatrzymanym dostęp do tyłu pojazdu.