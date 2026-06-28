Spis treści: Polestar wyrzucony z USA Nawet auta produkowane w USA nie uniknęły zakazu Polestar nadal będzie sprzedawał auta, ale tylko do wyczerpania zapasów Europa staje się dla Polestara najważniejszym rynkiem

W efekcie należąca do chińskiego koncernu Geely marka nie będzie mogła sprzedawać nowych modeli na amerykańskim rynku. Decyzja dotyczy pojazdów z roku modelowego 2027, czyli produkowanych obecnie.

Polestar wyrzucony z USA

Polestar poinformował, że Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS), działające w strukturach Departamentu Handlu USA, odrzuciło wniosek firmy o zgodę na dalszą sprzedaż samochodów. Decyzja wynika z obowiązujących przepisów Connected Vehicle Rule, które mają ograniczyć obecność pojazdów powiązanych z Chinami i Rosją na amerykańskim rynku.

Regulacje zostały przygotowane jeszcze za administracji Joe Bidena, a obecnie są utrzymywane przez administrację Donalda Trumpa. Zakładają zakaz sprzedaży pojazdów wykorzystujących określone oprogramowanie i technologie łączności pochodzące z krajów uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chodzi m.in. o systemy wykorzystujące Bluetooth, Wi-Fi, łączność komórkową czy komunikację satelitarną.

Nawet auta produkowane w USA nie uniknęły zakazu

Co ciekawe, problemem nie okazało się samo pochodzenie samochodów. Polestar 3 jest produkownay w fabryce Volvo w Charleston w Karolinie Południowej, natomiast Polestar 4 - w Korei Południowej. Mimo to marka została objęta decyzją ze względu na powiązania właścicielskie z chińskim koncernem Geely.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że Volvo, również kontrolowane przez Geely, otrzymało wcześniej zgodę na dalszą sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych. Co więcej Volvo i Polestar to marki siostrzane, dwa druga powstała z wydzielenia z Volvo (wcześniej mianem Polestar określano wzmocnione samochody Volvo).

Polestar nadal będzie sprzedawał auta, ale tylko do wyczerpania zapasów

Decyzja nie oznacza natychmiastowego zakończenia działalności marki w USA. Polestar zapowiedział, że będzie nadal sprzedawał egzemplarze modeli Polestar 3 i Polestar 4 znajdujące się już u dealerów. Firma zapewniła również, że obecni właściciele samochodów nadal będą mogli korzystać z sieci serwisowej i wsparcia producenta.

Nowe modele w wersji na rok modelowy 2027 nie trafią jednak do sprzedaży, jeśli przepisy nie ulegną zmianie.

Europa staje się dla Polestara najważniejszym rynkiem

Producent nie ukrywa, że po decyzji władz USA zamierza jeszcze mocniej skoncentrować się na Europie. To właśnie tutaj trafia około 80 proc. sprzedaży marki, a w pierwszym kwartale 2026 roku aż 94 proc. wszystkich dostaw pochodziło z rynków poza Stanami Zjednoczonymi.

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