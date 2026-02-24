W skrócie Ponad połowa polskich kierowców ocenia swoje umiejętności jazdy zimą pozytywnie według badania IBRiS.

Większość kierowców deklaruje, że zimą ogranicza prędkość bardziej, niż wymagają przepisy, przy czym kobiety i seniorzy robią to częściej.

Za główne zagrożenia podczas zimy uznawane są śliska nawierzchnia, gołoledź, ograniczona widoczność oraz nieostrożność innych kierowców.

Ponad połowa kierowców uważa, że radzi sobie dobrze w zimowych warunkach, a tylko nieliczni przyznają, że ich umiejętności pozostawiają wiele do życzenia. Tak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego 13 i 14 lutego na próbie 1068 dorosłych Polaków. Jak informuje PAP - dane wskazują, że 14 proc. kierowców uważa, że radzi sobie "zdecydowanie dobrze", 54 proc. - "raczej dobrze", co piąty ocenia swoje zdolności jako przeciętne, a jedynie nieliczni negatywnie.

Polacy są świadomi ryzyka i ograniczają prędkość

Prawie dziewięciu na dziesięciu kierowców zimą ogranicza prędkość bardziej, niż wymagają przepisy, dostosowując ją do warunków drogowych. 68 proc. twierdzi, że robi to zdecydowanie, a kolejne 23 proc. - raczej tak. Tylko nieliczni nie zmieniają stylu jazdy w zimie.

Co ciekawe, częściej dostosowanie prędkości deklarują kobiety (70 proc.) niż mężczyźni (63 proc.). Zdecydowane obniżenie prędkości wskazują także seniorzy w wieku 60 plus (77 proc.) oraz mieszkańcy wsi (75 proc.). Taka odpowiedź najrzadziej pojawia się wśród najmłodszych kierowców w wieku 18-29 lat (31 proc.).

Każdy Polak jeździ wzorowo. Błędy popełniają inni

Przekonanie o własnej doskonałości nie idzie jednak w parze z oceną innych. Zachowanie kierowców w Polsce podczas jazdy w trudnych warunkach zimowych pozytywnie ocenia blisko dwóch na trzech aktywnych kierowców. Tylko nieco ponad połowa badanych uznaje, że inni kierowcy zachowują się odpowiedzialnie w trudnych warunkach. Najbardziej krytyczni wobec innych kierowców są młodzi kierowcy (55 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców (50 proc.).

Jednocześnie co trzeci kierowca wskazuje, że największe niebezpieczeństwo zimą to śliska nawierzchnia, gołoledź i ograniczona widoczność. Ponad jedna czwarta obarcza winą brawurowych lub nieostrożnych kierowców, a 17 proc. - nadmierną prędkość innych. Polacy wydają się być przekonani, że własna jazda jest bezpieczna, a zagrożenia na drodze wynikają przede wszystkim z działań innych uczestników ruchu oraz warunków zewnętrznych.

Warunki drogowe głównym zagrożeniem w trakcie zimy

A co zdaniem kierowców jest największym zagrożeniem w trakcie zimowej jazdy? Respondenci najczęściej wskazywali na warunki drogowe - śliska nawierzchnia, gołoledź i ograniczona widoczność. Za zagrożenie uznane zostały również nieostrożne zachowania innych kierowców oraz nadmierna prędkość. Część badanych zwracała uwagę na niewłaściwe utrzymanie dróg lub brak przygotowania pojazdów do zimy.

Wyniki pokazują, że w ocenie Polaków bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych. Kierowcy postrzegają siebie jako kompetentnych i ostrożnych, a odpowiedzialność za zagrożenia przenoszą na warunki pogodowe i zachowania innych uczestników ruchu.

