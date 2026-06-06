W skrócie W maju w Polsce zarejestrowano 55 787 nowych samochodów, co stanowi wzrost o 7,4 procent rok do roku i jest najlepszym majowym wynikiem w XXI wieku.

Toyota utrzymała pozycję lidera rynku, wyprzedzając Skodę i Volkswagena, a udział marek z Chin sięgnął prawie 15 procent wszystkich rejestracji.

Najczęściej wybieranym modelem w 2026 roku była Toyota Corolla, przed Skodą Octavią i KIĄ Sportage.

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Jak informuje IBRM Samar, od początku roku na polskie drogi wyjechało już 283 426 nowych aut, czyli o 7,8 proc. (ponad 20,6 tys. rejestracji) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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Liderem polskiego rynku pozostaje Toyota z wynikiem 37 111 rejestracji (od 1 stycznia do końca maja), co odpowiada aż za 14,66 proc. udziału w ogóle rejestracji. Drugie miejsce zajmuje obecnie Skoda. 26 502 zarejestrowane w tym roku w Polsce nowe auta czeskiej marki oznaczają udział rynkowy na poziomie wynosi 10,47 proc. Ostatni stopień podium zajmuje Volkswagen. Od początku roku dealerzy niemieckiej marki dostarczyli już polskim nabywcom 18 285 nowych samochodów, co przekłada się na 7,23 proc. udział w rynku.

W pierwszej piątce najczęściej wybieranych marek nowych aut w Polsce znajdziemy jeszcze kolejno: 4. BMW (13 746 rejestracji; udział marki w polskim rynku 5,43 proc.) i 5. markę KIA (12 325 rejestracji, udział marki w rynku wyniósł 4,87 proc.

W zestawieniu dziesięciu najchętniej wybieranych marek są też:

6. Audi (12 045 rejestracji),

7. Mercedes (11 358 rejestracji),

8. Hyundai (10 488 rejestracji),

9. Volvo (8876 rejestracji),

10. Dacia (8 666 rejestracji).

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Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2026 roku pozostaje Toyota Corolla (10 031 rejestracji), przed Skodą Octavią (8 940 rejestracji) i KIĄ Sportage (6 272 rejestracji. W pierwszej piątce znajdziemy też kolejno dwie Toyoty - Toyotę C-HR (5 923 rejestracji) i Toyotę Yaris Cross (5 905 rejestracji).

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W rankingu 10 najczęściej rejestrowanych w tym roku nowych aut w Polsce znajdziemy jeszcze ponadto:

6. Hyundaia Tucsona (5 748 rejestracji),

7. Volvo XC60 (4 868 rejestracji),

8. Toyotę Yaris (4 103 rejestracji),

9. Volkswagena T-Roca (3 724 rejestracji),

10. MG HS (3 533 rejestracji).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest KIA Sportage (3 209 rejestracji). Drugie miejsce zajmuje Toyota C-HR (3 065 rejestracji). Na podium znalazł się też Hyundai Tucson (2 882 rejestracji). W pierwszej piątce są również: Toyota Yaris Cross (2 804 rejestracji) i MG HS (2 190 rejestracji).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (8 447 rejestracji), przed Skodą Octavią (7 919 rejestracji) i Volvo XC60 (3 614 rejestracji).

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Samar prognozuje, że w całym bieżącym roku w Polsce zarejestrowanych zostanie nawet 800 tys. nowych samochodów - około 625 tys. aut osobowych i kolejnych 75 tys. pojazdów dostawczych.

Jednocześnie systematycznie maleje import do Polski używanych samochodów. W maju zarejestrowano w kraju 74 147 sprowadzonych używanych aut osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To o blisko 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Skumulowany rezultat od początku roku - 334 162 samochody - jest gorszy o 9,1 proc. niż przed rokiem.

Warto dodać, że maj był ósmym z rzędu miesiącem kurczenia się poziomu importu używanych aut do Polski, a jeśli przymknąć oko na niewielki wzrost we wrześniu ubiegłego roku (wynikający z większej liczby dni roboczych), trend spadkowy utrzymuje się już od czerwca 2025.

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