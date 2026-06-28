Polacy "rzucili się" na kampery. To będzie rekordowy rok

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Kampery cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a wszystko wskazuje na to, że sezon 2026 może okazać się rekordowy dla caravaningu.

Grupa osób spędzająca urlop w kamperze podczas podróży po Polsce.
Coraz więcej Polaków tak właśnie chce spędzić urlop 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kampery coraz popularniejsze. Rekordowe zainteresowanie w 2026 roku
  2. Rynek kamperów rośnie. Przybywa ofert i rejestracji
  3. Kiedy Polacy szukają kamperów?
  4. Ile pieniędzy Polacy chcą wydać na kampera?
  5. Jakie kampery wybierają Polacy?
  6. Przyczepy kempingowe również zyskują

Coraz więcej Polaków planuje wakacje w trasie i szuka pojazdów jeszcze tuż przed rozpoczęciem sezonu.

Kampery coraz popularniejsze. Rekordowe zainteresowanie w 2026 roku

Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły bardzo mocne sygnały dla rynku kamperów. Jak wynika z raportu Otomoto, w maju liczba wyszukiwań ofert była o blisko 38 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze szybciej rosła liczba kontaktów ze sprzedającymi, która zwiększyła się o niemal 48 proc.

"Pierwsze miesiące 2026 roku sugerują, że nadchodzący sezon może być rekordowy. (...) To sygnał, że zainteresowanie turystyką objazdową nie ogranicza się do przeglądania ofert" - podkreślono w raporcie.

Już w 2025 roku rynek wyraźnie przyspieszył. Liczba wyświetleń ogłoszeń kamperów wzrosła wtedy o 29 proc. rok do roku, a liczba kontaktów ze sprzedającymi zwiększyła się o 42 proc. Trend utrzymał się także w bieżącym roku. W samym maju 2026 ogłoszenia kamperów wygenerowały ponad 1,7 mln wyświetleń, czyli o blisko 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rynek kamperów rośnie. Przybywa ofert i rejestracji

Rosnący popyt idzie w parze z większą liczbą dostępnych pojazdów. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń wzrosła z około 1,5 tys. w 2023 roku do ponad 2,1 tys. w 2025 roku. W pierwszych miesiącach 2026 roku przekroczyła już poziom 2,2 tys. ofert.

Potwierdzają to również dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W pierwszym kwartale 2026 roku w Polsce zarejestrowano łącznie 1496 kamperów - nowych oraz używanych sprowadzonych z zagranicy. Liczba rejestracji nowych pojazdów wzrosła o 17,4 proc. rok do roku, natomiast importowanych używanych kamperów o 18,9 proc.

Kiedy Polacy szukają kamperów?

Zainteresowanie kamperami zaczyna wyraźnie rosnąć już w marcu, kiedy wielu kierowców rozpoczyna przygotowania do wakacyjnych wyjazdów. Największa aktywność przypada jednak na sierpień.

W tym miesiącu ubiegłego roku ogłoszenia kamperów wygenerowały blisko 2 mln wyświetleń oraz około 8 tys. kontaktów ze sprzedającymi.

Ile pieniędzy Polacy chcą wydać na kampera?

Mimo regularnych premier nowych modeli to rynek wtórny pozostaje zdecydowanym liderem. W 2025 roku używane kampery odpowiadały za niemal 89 proc. wszystkich wyświetleń ogłoszeń na platformie Otomoto. Użytkownicy częściej interesowali się także pojazdami sprowadzanymi z zagranicy niż tymi oferowanymi na krajowym rynku.

Raport pokazuje również, że caravaning przestaje być kojarzony wyłącznie z bardzo drogimi pojazdami.

"Wbrew stereotypom caravaning nie jest już wyłącznie hobby dla osób szukających luksusowych pojazdów za kilkaset tysięcy złotych. Średnia cena wyświetlanych przez poszukujących kamperów na Otomoto wyniosła w 2025 roku około 166 tys. zł, a w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku 162 tys. zł" - powiedział Adam Simon z Otomoto.

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Paweł Rygas
Paweł Rygas

Największym zainteresowaniem cieszą się kampery kosztujące do 80 tys. zł. Odpowiadają one za ponad 40 proc. wszystkich wyświetleń. Jednocześnie autorzy raportu nie zauważają wyraźnego przesunięcia popytu wyłącznie w stronę najtańszych ofert. Dużym zainteresowaniem nadal cieszą się również pojazdy ze średniego przedziału cenowego.

Jakie kampery wybierają Polacy?

Najczęściej oglądane są kampery z silnikami Diesla, które odpowiadają za około 98 proc. wszystkich wyświetleń. Kupujący najchętniej wybierają także modele z manualną skrzynią biegów oraz wersje czteroosobowe, generujące niemal połowę zainteresowania w swojej kategorii.

Przyczepy kempingowe również zyskują

Rosnące zainteresowanie nie dotyczy wyłącznie kamperów. W 2025 roku liczba wyświetleń ogłoszeń przyczep kempingowych zwiększyła się o blisko 8 proc., a liczba kontaktów ze sprzedającymi wzrosła o ponad 8 proc.

W pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku wyświetlenia były o prawie 3 proc. wyższe niż przed rokiem, natomiast liczba kontaktów zwiększyła się o 9 proc.

Według Otomoto rynek przyczep jest jeszcze bardziej sezonowy niż rynek kamperów. Między majem a wrześniem liczba wyświetleń ofert jest średnio o ponad 60 proc. wyższa niż poza sezonem.

Caravaning w Polsce przestaje być niszową formą wypoczynku. Coraz więcej osób planuje wyjazdy z wyprzedzeniem, wybiera pojazdy z rynku wtórnego i stawia na niezależność podczas podróżowania. Jeśli obecne tempo wzrostu utrzyma się do końca roku, sezon 2026 może przejść do historii jako najlepszy dla rynku kamperów w Polsce od wielu lat.


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