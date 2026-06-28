Spis treści: Kampery coraz popularniejsze. Rekordowe zainteresowanie w 2026 roku Rynek kamperów rośnie. Przybywa ofert i rejestracji Kiedy Polacy szukają kamperów? Ile pieniędzy Polacy chcą wydać na kampera? Jakie kampery wybierają Polacy? Przyczepy kempingowe również zyskują

Coraz więcej Polaków planuje wakacje w trasie i szuka pojazdów jeszcze tuż przed rozpoczęciem sezonu.

Kampery coraz popularniejsze. Rekordowe zainteresowanie w 2026 roku

Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły bardzo mocne sygnały dla rynku kamperów. Jak wynika z raportu Otomoto, w maju liczba wyszukiwań ofert była o blisko 38 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze szybciej rosła liczba kontaktów ze sprzedającymi, która zwiększyła się o niemal 48 proc.

"Pierwsze miesiące 2026 roku sugerują, że nadchodzący sezon może być rekordowy. (...) To sygnał, że zainteresowanie turystyką objazdową nie ogranicza się do przeglądania ofert" - podkreślono w raporcie.

Już w 2025 roku rynek wyraźnie przyspieszył. Liczba wyświetleń ogłoszeń kamperów wzrosła wtedy o 29 proc. rok do roku, a liczba kontaktów ze sprzedającymi zwiększyła się o 42 proc. Trend utrzymał się także w bieżącym roku. W samym maju 2026 ogłoszenia kamperów wygenerowały ponad 1,7 mln wyświetleń, czyli o blisko 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rynek kamperów rośnie. Przybywa ofert i rejestracji

Rosnący popyt idzie w parze z większą liczbą dostępnych pojazdów. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń wzrosła z około 1,5 tys. w 2023 roku do ponad 2,1 tys. w 2025 roku. W pierwszych miesiącach 2026 roku przekroczyła już poziom 2,2 tys. ofert.

Potwierdzają to również dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W pierwszym kwartale 2026 roku w Polsce zarejestrowano łącznie 1496 kamperów - nowych oraz używanych sprowadzonych z zagranicy. Liczba rejestracji nowych pojazdów wzrosła o 17,4 proc. rok do roku, natomiast importowanych używanych kamperów o 18,9 proc.

Kiedy Polacy szukają kamperów?

Zainteresowanie kamperami zaczyna wyraźnie rosnąć już w marcu, kiedy wielu kierowców rozpoczyna przygotowania do wakacyjnych wyjazdów. Największa aktywność przypada jednak na sierpień.

W tym miesiącu ubiegłego roku ogłoszenia kamperów wygenerowały blisko 2 mln wyświetleń oraz około 8 tys. kontaktów ze sprzedającymi.

Ile pieniędzy Polacy chcą wydać na kampera?

Mimo regularnych premier nowych modeli to rynek wtórny pozostaje zdecydowanym liderem. W 2025 roku używane kampery odpowiadały za niemal 89 proc. wszystkich wyświetleń ogłoszeń na platformie Otomoto. Użytkownicy częściej interesowali się także pojazdami sprowadzanymi z zagranicy niż tymi oferowanymi na krajowym rynku.

Raport pokazuje również, że caravaning przestaje być kojarzony wyłącznie z bardzo drogimi pojazdami.

"Wbrew stereotypom caravaning nie jest już wyłącznie hobby dla osób szukających luksusowych pojazdów za kilkaset tysięcy złotych. Średnia cena wyświetlanych przez poszukujących kamperów na Otomoto wyniosła w 2025 roku około 166 tys. zł, a w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku 162 tys. zł" - powiedział Adam Simon z Otomoto.

Największym zainteresowaniem cieszą się kampery kosztujące do 80 tys. zł. Odpowiadają one za ponad 40 proc. wszystkich wyświetleń. Jednocześnie autorzy raportu nie zauważają wyraźnego przesunięcia popytu wyłącznie w stronę najtańszych ofert. Dużym zainteresowaniem nadal cieszą się również pojazdy ze średniego przedziału cenowego.

Jakie kampery wybierają Polacy?

Najczęściej oglądane są kampery z silnikami Diesla, które odpowiadają za około 98 proc. wszystkich wyświetleń. Kupujący najchętniej wybierają także modele z manualną skrzynią biegów oraz wersje czteroosobowe, generujące niemal połowę zainteresowania w swojej kategorii.

Przyczepy kempingowe również zyskują

Rosnące zainteresowanie nie dotyczy wyłącznie kamperów. W 2025 roku liczba wyświetleń ogłoszeń przyczep kempingowych zwiększyła się o blisko 8 proc., a liczba kontaktów ze sprzedającymi wzrosła o ponad 8 proc.

W pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku wyświetlenia były o prawie 3 proc. wyższe niż przed rokiem, natomiast liczba kontaktów zwiększyła się o 9 proc.

Według Otomoto rynek przyczep jest jeszcze bardziej sezonowy niż rynek kamperów. Między majem a wrześniem liczba wyświetleń ofert jest średnio o ponad 60 proc. wyższa niż poza sezonem.

Caravaning w Polsce przestaje być niszową formą wypoczynku. Coraz więcej osób planuje wyjazdy z wyprzedzeniem, wybiera pojazdy z rynku wtórnego i stawia na niezależność podczas podróżowania. Jeśli obecne tempo wzrostu utrzyma się do końca roku, sezon 2026 może przejść do historii jako najlepszy dla rynku kamperów w Polsce od wielu lat.





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