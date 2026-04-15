W skrócie W 2025 r. w Polsce wzrosła konsumpcja benzyny o 5,1 proc. rok do roku, natomiast zużycie oleju napędowego spadło o 0,5 proc., a LPG praktycznie się nie zmieniło.

Mimo spadku udziału, diesel pozostał najważniejszym paliwem z 58,4 proc. udziału w rynku, podczas gdy udział benzyny wyniósł 21,8 proc., a LPG 12,8 proc.

Na koniec 2025 r. w Polsce funkcjonowało 7919 stacji paliw, o 18 mniej niż rok wcześniej.

Z danych opublikowanych przez POPiHN wynika, że w 2025 r. krajowa konsumpcja benzyny silnikowej wyniosła 6,62 mln m3, co oznacza wzrost o 5,1 proc. rok do roku. W tym samym czasie zużycie oleju napędowego spadło o 0,5 proc. do poziomu 23 mln m3, a LPG praktycznie się nie zmieniło - 5,05 mln m3 (-0,01 proc.). Jeden m3 to tysiąc litrów.

Zaskoczeniem jest niewielka różnica w zużyciu LPG i benzyny. W Polsce na gazie jeździ około 2-2,5 mln samochodów, co jest niewielką częścią całego parku samochodowego. Owszem, auta na LPG więcej palą, ale przede wszystkim taki wynik oznacza, że statystycznie rzecz biorąc, muszą robić większe przebiegi.

Polacy tankują więcej, ale inaczej niż kiedyś. Stawiają na benzynę

Łączna konsumpcja trzech głównych paliw wzrosła o 0,8 proc., natomiast po doliczeniu paliwa lotniczego i oleju opałowego wzrost wyniósł już 1,9 proc. To pokazuje, że mimo zmian technologicznych i rosnącej popularności alternatywnych napędów, to pojazdy spalinowe wciąż stanowią trzon transportu.

Najciekawsza zmiana dotyczy jednak struktury rynku. Benzyna systematycznie zwiększa swój udział, co bezpośrednio wiąże się z tym, jakie auta kupują dziś Polacy.

W Polsce konsumuje się coraz więcej paliw płynnych, ale struktura zużycia się zmienia. Chcę podkreślić wzrost zużycia benzyny. Widać zmianę trendów rynkowych. Doszła zmiana uważana do niedawna za niemożliwą - w ubiegłym roku auta elektryczne miały większy udział w nowych rejestracjach niż auta z silnikiem Diesla. Natomiast 3/4 nowych rejestracji w zeszłym roku to auta benzynowe i hybrydowe

Diesel nadal rządzi, ale traci grunt pod kołami. Kierowcy coraz chętniej kupują auta hybrydowe

Mimo tych zmian olej napędowy wciąż pozostaje najważniejszym paliwem w Polsce. W 2025 r. odpowiadał za 58,4 proc. całkowitego zużycia paliw płynnych. Benzyna miała udział na poziomie 21,8 proc., a LPG - 12,8 proc. Skąd taka dominacja diesla? Silnikami tego typu napędzane są samochody ciężarowe, które robią największej przebiegi i zużywają najwięcej paliwa.

Zużycie paliw w 2025 roku było większe niż rok wcześniej

Nastąpił natomiast odwrót od silników wysokoprężnych w samochodach osobowych i stąd wzrost zużycia benzyn o 5,1 proc.

Paliwa tańsze niż rok wcześniej. Kierowcy odczuli ulgę

W 2025 r. tankowanie było zauważalnie tańsze niż rok wcześniej. Benzyna 95 kosztowała średnio o 40 groszy mniej na litrze, a olej napędowy był tańszy o 35 groszy. Symbolicznie, bo o 3 groszy na litrze, potaniało również LPG.

Polska przerabia więcej ropy. Skąd importowana jest ropa?

Rafinerie w Polsce przerobiły w minionym roku około 28,9 mln ton ropy naftowej, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej surowca pochodziło z Arabii Saudyjskiej (46,9 proc.), Norwegii (34,3 proc.) oraz Gujany (7,5 proc.).

POPiHN zaznacza, że ropa z Arabii Saudyjskiej trafia do Polski przez Morze Czerwone, dzięki czemu kraj nie odczuwa bezpośrednio skutków napięć związanych z blokadą Cieśniny Ormuz.

Ile jest stacji paliw w Polsce?

Na koniec 2025 r. w Polsce działało 7919 stacji paliw, czyli o 18 mniej niż rok wcześniej. Największy udział mają koncerny zagraniczne (2010 stacji) oraz krajowe (1964), natomiast sieci niezależne stopniowo tracą pozycję.

Jan Strubiński z POPiHN zauważa, że stale zmniejsza się udział niezależnych operatorów, ponieważ zdecydowanie łatwiej utrzymać się na rynku pod szyldem dużej sieci.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL