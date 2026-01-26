W skrócie Ceny kursów na prawo jazdy w Niemczech sięgają nawet 17 tysięcy złotych, podczas gdy w Polsce koszt ten wynosi od 3 do 4 tysięcy złotych.

W Niemczech restrykcyjne wymagania wobec szkół jazdy i instruktorów znacznie podnoszą cenę kursu.

Unijna zasada miejsca zamieszkania uniemożliwia zdobywanie prawa jazdy poza krajem stałego zameldowania.

Prawo jazdy jest dziś absolutną podstawą mobilności, jednakże w wielu europejskich krajach - za sprawą ceny - zaczyna być traktowane jak dobro luksusowe. Na przestrzeni ostatnich lat również w Polsce adepci muszą zapłacić znacznie więcej, ale nadal mówimy o kwotach zdecydowanie niższych aniżeli chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. W 2015 r. kurs na uprawnienia kat. B nad Wisłą kosztował średnio około 1,2 tys. zł, pięć lat później cena wzrosła do ponad 2 tys. zł, a w minionym roku kandydaci na kierowców płacili od 3 do nawet 4 tys. zł.

Niemcy za prawo jazdy płacą najwięcej. To cena za sztywny system zasad

Nasi zachodni sąsiedzi znani są z umiłowania do zasad, systemu i sztywnych regulacji. W przypadku kursu na prawo jazdy podstawą jest odbycie zajęć teoretycznych, a następnie jazd, jednak wyjątkowo wymagająca jest również sama dokumentacja. Co więcej, sporo obostrzeń odnosi się także do samych szkół jazdy - te muszą dysponować nowoczesnymi samochodami wyposażonymi w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, a instruktorzy regularnie muszą uczestniczyć w kolejnych szkoleniach.

Sam kurs na instruktora nauki jazdy jest już niemałym wydatkiem - uzyskanie takich uprawnień kosztuje około 7 tys. euro, czyli niemal 30 tys. zł, i próżno szukać tańszego rozwiązania. Wszak egzaminy nie są przeprowadzane przez byle kogo, a przez rygorystyczne instytucje, takie jak TÜV czy DEKRA.

Kurs na prawo jazdy kosztuje nawet 17 000 zł. W Polsce jest ponad cztery razy taniej

Wszystkie te wymogi przekładają się bezpośrednio na cenę kursu. W Niemczech za szkolenie na kategorię B trzeba zapłacić co najmniej 2 tys., a nierzadko nawet ponad 4 tys. euro, czyli blisko 17 tys. zł. Niemiecki portal inside-digital.de wskazuje, że w innych krajach Europy ceny są znacznie niższe - w Hiszpanii koszt uzyskania uprawnień do kierowania samochodami o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony wynosi od 450 do 1,2 tys. euro, natomiast w Polsce od 600 do 800 euro.

Dlaczego Niemcy płacą za kurs na prawo jazdy więcej?

Rozbudowany pakiet wymogów oraz regulacje nałożone na szkoły jazdy sprawiają, że cena kursu na prawo jazdy w Niemczech urosła do abstrakcyjnego poziomu. Godzina jazdy wyceniana jest tam na 55-77 euro (250-330 zł), podczas gdy w Polsce kosztuje od 60 do 130 zł. Znacznie wyższe są również opłaty egzaminacyjne - państwowy egzamin teoretyczny to koszt 25 euro, czyli nieco ponad 100 zł (nad Wisłą 50-55 zł), a egzamin praktyczny wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 130 euro, czyli niespełna 460 zł (w Polsce 220-230 zł).

Chociaż niemiecki system szkolenia kierowców jest przemyślany i bardzo wymagający, to jednocześnie wysoka jest skala niezdawalności za pierwszym podejściem, co wiąże się z kolejnymi, wysokimi opłatami. W takiej sytuacji kusząca wydaje się wizja wyjazdu chociażby do Polski czy Hiszpanii, aby tam zdobyć uprawnienia. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ w Unii Europejskiej obowiązuje tzw. zasada miejsca zamieszkania. W praktyce oznacza to, że uczyć się jeździć należy tam, gdzie jest się zameldowanym.

