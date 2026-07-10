Polacy nie chcą elektryków. Bez dopłat sprzedaż nurkuje

W skrócie W czerwcu 2026 roku odnotowano kolejny spadek zainteresowania samochodami elektrycznymi w Polsce, a sprzedaż była o 19 procent niższa w porównaniu z czerwcem 2025 roku z powodu braku dopłat od rządu.

W pierwszej połowie 2026 roku zarejestrowano blisko 16,5 tysiąca samochodów elektrycznych, wśród których najpopularniejszą marką okazała się Tesla, a najchętniej kupowanym modelem była Tesla Model Y.

Segment hybryd plug-in odnotował wzrost sprzedaży o 97,3 procent w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku, a podium marek w tej kategorii zostało całkowicie zdominowane przez chińskich producentów: BYD, Chery oraz Omoda.

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Samochody o napędzie elektrycznym są w Polsce niszą i bez stymulacji ta gałąź rynku nie ma szans na rozwój podobny do tego w części państw Europy. Jak wynika z danych Polskiego związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w czerwcu 2026 r. zarejestrowano 3050 nowych zeroemisyjnych aut osobowych. Po maju to drugi z rzędu spadek. Obniżył się również udział takich pojazdów - do 5,2 proc. To oczywiście efekt braku rządowego programu dopłat.

Najpopularniejsze w Polsce elektryczne modele

Jak informuje PZPM, w pierwszej połowie 2026 r. w Polsce zarejestrowano blisko 16,5 tys. samochodów osobowych o napędzie elektrycznym (BEV). Największym zainteresowaniem spośród marek cieszyła się Tesla. Z wynikiem 2190 aut amerykańska firma opanowała 13 proc. polskiego rynku. Na drugim miejscu znalazło się BMW (1896 szt.), a trzecie zajął Mercedes (1462 szt.).

Wśród modeli hitem Tesli jest Model Y, który znalazł 1355 nabywców. Drugie miejsce również zajęła Tesla - z Modelem 3 (819 szt.). BMW iX1 przekonało do siebie 791 nabywców.

Wśród hybryd plug-in dominują Chińczycy

Hybrydowe samochody z wtyczką są w tym roku na fali. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2026 r. zarejestrowano 26 686 takich aut. Oznacza to, że w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 r. w Polsce kupiono aż o 97,3 proc. więcej takich pojazdów. Swój interes mają w tym i sami producenci. Katalogowo hybrydy plug-in charakteryzują się bardzo niską emisją CO2, co zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia przez producenta kar za przekroczenie limitu średniej emisji dwutlenku węgla.

Dane PZPM pokazują, że w przypadku hybryd plug-in (PHEV oraz EREV) największymi graczami są Chińczycy, którzy zajęli całe podium. Liderem jest BYD, który może pochwalić się liczbą 3913 rejestracji w pierwszej połowie 2026 r. W porównaniu z pierwszą połową 2025 r. chińska marka zaliczyła w tym segmencie wzrost o 287 proc. Drugie miejsce zajęła marka Chery (3152 szt.), a trzecie Omoda (2337 szt.). Warto tu nadmienić, że ta ostatnia należy do koncernu Chery.

Najpopularniejszym modelem plug-in w pierwszej połowie 2026 r. okazała się Omoda 9. Zarejestrowano 2601 egzemplarzy tego sporego SUV-a. Na drugim miejscu znalazł się BYD Seal U (2215 szt.), a na trzecim Jaecoo 7 (1301 szt.).

Hybrydy najbardziej popularne wśród napędów alternatywnych

Nie powinno być zaskoczeniem, że na polskim rynku wśród samochodów o napędzie alternatywnym największym uznaniem cieszą się hyrbydy. W pierwszym półroczu zarejestrowano 75 951 nowych samochodów typu HEV. Oznacza to wzrost o 16,6 proc. Względem pierwszej połowy 2025 r. Zaliczane przez PZPM do napędów alternatywnych samochody typu mild hybrid (MHEV) wraz z klasycznymi hybrydami (HEV) stanowiły 51 proc. polskiego rynku.

W tym segmencie największą popularnością spośród marek cieszyła się Toyota. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2026 r. w Polsce zarejestrowano 39 404 samochody tego producenta. Na drugim miejscu wśród aut HEV oraz MHEV znalazł się Mercedes (9966 szt.), a na trzecim BMW (9780 szt.). W tej grupie najpopularniejszymi modelami były: Toyota Corolla (11 751 szt.), Toyota Yaris Cross (6978 szt.) oraz Skoda Octavia (6202 szt.).

Z raportu PZPM wynika, że w czerwcu liczba ogólnodostępnych punktów ładowania wzrosła o 279. Obecnie kierowcy samochodów z wtyczką mogą skorzystać w Polsce z 6969 stacji, na których działa 13 792 punktów ładowania.

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