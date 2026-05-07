W skrócie W kwietniu 2026 roku odnotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak wynik był niższy niż w bardzo mocnym marcu.

Toyota pozostaje liderem rynku, mimo niewielkiego spadku liczby rejestracji, a za nią plasują się Skoda, Volkswagen, BMW oraz Audi.

Coraz większy udział na rynku mają chińskie marki, a rejestracje samochodów elektrycznych w kwietniu przekroczyły 2,6 tysiąca sztuk, mimo chwilowego spadku udziału w rynku.

Wyniki sprzedaży opublikowane przez IBRM Samar wskazują, że liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony była w kwietniu 2026 roku wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie wynik okazał się słabszy niż w marcu, który okazał się miesiącem rekordowym. Mimo tego łączna liczba rejestracji od początku roku wyraźnie przewyższa ubiegłoroczne wyniki.

Tak dobrego kwietnia jeszcze nie było

Kwiecień 2026 roku zapisał się jako najlepszy kwiecień od wielu lat, pod względem liczby rejestracji nowych aut. Był to również drugi najwyższy miesięczny wynik od początku roku.

Łącznie w kwietniu zarejestrowano 57 874 pojazdy, co oznacza wzrost o 10,23 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 roku. Jednocześnie w relacji do marca liczba ta spadła o 18,61 proc., czyli o 13 237 sztuk.

Od początku 2026 roku zarejestrowano już 227 639 pojazdów, co daje wzrost o 7,94 proc. rok do roku, czyli o 16 748 egzemplarzy więcej niż w w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2025 roku. Prognozy zakładają, że w całym 2026 roku liczba sprzedanych zostanie około 635 tys. nowych samochodów osobowych i około 75 tys. - dostawczych.

Rejestracje nowych aut w Polsce w górę | Fot. SAMAR materiał zewnętrzny

Ile samochodów osobowych zarejestrowano w kwieniu?

W samym segmencie samochodów osobowych w kwietniu zarejestrowano 51 827 pojazdów. To o 10,35 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 18,89 proc. mniej niż w marcu. Od początku roku liczba rejestracji wyniosła 203 477 sztuk, co oznacza wzrost o 7,62 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Struktura zakupów pozostaje wyraźnie przechylona w stronę firm. Klienci instytucjonalni odpowiadali w kwietniu za 66 proc. wszystkich rejestracji, czyli za 34 197 samochodów. Udział osób prywatnych wyniósł 34 proc. W praktyce różnica ta może być jeszcze większa, ponieważ część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest w statystykach zaliczana do osób fizycznych.

Jakie marki najchętniej wybierają Polacy?

Na szczycie rynku niezmiennie pozostaje Toyota, choć w jej przypadku widać niewielki spadek. Od początku 2026 roku zarejestrowano 30 344 auta tej marki, co oznacza wynik o 4 proc. niższy niż rok wcześniej. Mimo tego udział w rynku wynosi 14,91 proc. i daje wyraźne prowadzenie.

Drugie miejsce zajmuje Skoda, która zanotowała jeden z największych wzrostów w czołówce - o 15,90 proc., osiągając 21 516 rejestracji i 10,57 proc. udziału w rynku. Na trzeciej pozycji znajduje się Volkswagen z wynikiem 14 552 aut i wzrostem o 6,16 proc. Dalej plasują się BMW oraz Audi. Warto dodać, że nie wszystkie marki notują poprawę - Hyundai zanotował spadek o 14,15 proc., a wśród pierwszej piętnastki największy spadek przypadł Lexusowi.

Jakie modele najchętniej kupują Polacy?

Niezmiennie najchętniej wybieranym modelem pozostaje Toyota Corolla - od początku roku zarejestrowano 8 299 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 10,71 proc. Drugie miejsce zajmuje Skoda Octavia z wynikiem 7 361 sztuk i wzrostem o 19,75 proc., a trzecie KIA Sportage - 4 865 egzemplarzy i wzrost o 5,90 proc. W czołówce znajdują się także Toyota C-HR oraz Toyota Yaris Cross, choć jeden z tych modeli zanotował wyraźny spadek.

Wybory różnią się w zależności od typu klienta. Wśród osób prywatnych najpopularniejsza jest KIA Sportage, następnie Toyota C-HR i Hyundai Tucson, który wyróżnia się dużym wzrostem - aż o 64,71 proc. Wśród firm dominuje Toyota Corolla, a tuż za nią Skoda Octavia. Wysoko znajdują się także modele takie jak Volvo XC60 czy Skoda Superb.

Chińskie marki i elektryki z mieszanymi wynikami

Z raportu Samaru wynika, że coraz większą rolę na rynku odgrywają producenci z Chin. W kwietniu ich udział w segmencie samochodów osobowych wzrósł do 12,7 proc., co oznacza poprawę względem marca. W przypadku samochodów elektrycznych, ich udział spadł nieznacznie do poziomu 5,1 proc. Z drugiej strony po raz pierwszy liczba ich rejestracji w jednym miesiącu przekroczyła 2,6 tys. sztuk. Oznacza to, że segment nadal się rozwija, choć jego udział w rynku chwilowo się waha.

