Pół miliona ton soli w jedną zimę. GDDKiA pokazała rekordowy rachunek

W skrócie W sezonie zimowym 2025/2026 utrzymanie dróg krajowych wiązało się ze znaczącym wzrostem kosztów i zużycia soli w porównaniu do lat poprzednich.

Do akcji zimowego utrzymania dróg wykorzystano 2 664 pojazdy, a liczba wyjazdów sprzętu sięgnęła ponad 118 tys.

W magazynach po sezonie zimowym pozostało ponad 279 tys. ton soli drogowej.

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Zima 2025/2026 jedną z najtrudniejszych w ostatnich latach

Miniony sezon zimowy należał do najbardziej wymagających w ostatniej dekadzie. Na drogach krajowych przez całą dobę pracowały tysiące osób odpowiedzialnych za odśnieżanie i walkę z oblodzeniem.

Do dyspozycji służb pozostawały 2 664 pojazdy, w tym 548 pługów oraz 2 116 pługosolarek. Zaplecze stanowiło również 288 magazynów soli rozmieszczonych w całym kraju. Prace prowadzono nieprzerwanie przez siedem dni w tygodniu na sieci obejmującej około 18 tys. km dróg krajowych. Po uwzględnieniu dróg dodatkowych długość utrzymywanej infrastruktury sięgała około 21 tys. km.

Prawie 469 tys. ton soli drogowej trafiło na polskie drogi

W sezonie 2025/2026 zużyto dokładnie 468,9 tys. ton soli drogowej. To wynik znacznie wyższy od średniej z ostatnich dziesięciu lat, która wynosi niespełna 357 tys. ton. Więcej soli wykorzystano jedynie podczas wyjątkowo trudnego sezonu 2020/2021. Wówczas na drogi wysypano blisko 497 tys. ton tego materiału.

Największe zużycie soli odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie wykorzystano 59,2 tys. ton. Na drugim biegunie znalazły się województwa opolskie i świętokrzyskie. Tam zużycie wyniosło odpowiednio 12,7 tys. ton oraz 16,7 tys. ton.

GDDKiA zwraca uwagę, że po przeliczeniu na powierzchnię utrzymywanych dróg najwięcej soli zużyto w województwach pomorskim i podkarpackim.

Ponad 118 tys. wyjazdów pługów i pługosolarek

Skala pracy sprzętu drogowego była ogromna. W ciągu całego sezonu pojazdy zimowego utrzymania dróg wyjechały do akcji aż 118 169 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach małopolskim, pomorskim i mazowieckim. Liczba wyjazdów przekroczyła tam odpowiednio 13,3 tys., 10,7 tys. oraz 10 tys. akcji. Znacznie spokojniej było w województwach opolskim i lubuskim, gdzie sprzęt drogowy pojawiał się na trasach najrzadziej.

Szczególnie trudny okazał się 11 stycznia 2026 roku. Tego dnia pojazdy odpowiedzialne za utrzymanie dróg wyjechały do pracy aż 6 055 razy. Co ciekawe, dokładnie ten sam dzień był najbardziej wymagającym także podczas poprzedniego sezonu zimowego.

Koszty zimowego utrzymania dróg mocno wzrosły

Największe wrażenie robią jednak wydatki związane z utrzymaniem przejezdności dróg. Jak poinformowała GDDKiA, koszty zimowego utrzymania dróg krajowych przekroczyły 750 mln zł. To wzrost o około 13 proc. w porównaniu z sezonem 2024/2025. Kwota ta znacząco przewyższa również średnią z ostatniej dekady, która wynosi około 495 mln zł.

Według drogowców za wzrost wydatków odpowiadały nie tylko trudniejsze warunki pogodowe, ale również rosnące koszty pracy i materiałów wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania tras. Mimo dużego zużycia materiałów po zakończeniu sezonu w magazynach pozostało jeszcze ponad 279 tys. ton soli drogowej.





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