Podwyżki ceny paliw od piątku. Benzyna przekroczy psychologiczną barierę

W skrócie Od piątku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,03 zł, benzyny 98 do 6,62 zł, a oleju napędowego do 6,79 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej z doliczonymi podatkami, opłatami i stałą marżą sprzedażową.

Niższy VAT na paliwa (8 proc.) oraz obniżona akcyza obowiązują do 30 kwietnia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ceny paliw w Polsce od piątku 24 kwietnia

Od piątku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,03 zł. W przypadku benzyny 98 limit wzrośnie do 6,62 zł, a oleju napędowego do 6,79 zł za litr. To oznacza podwyżkę względem stawek obowiązujących w czwartek, kiedy ceny maksymalne wynoszą odpowiednio 5,97 zł dla Pb95, 6,56 zł dla Pb98 oraz 6,71 zł dla diesla.

LPG niezmiennie pozostaje poza wsparciem programu CPN - nie obowiązują na niego preferencyjne stawki VAT-u oraz akcyzy, a także jego maksymalna cena nie jest regulowana. Obecnie za gaz trzeba zapłacić średnio 3,84 zł.

Jak działają ceny maksymalne paliw w Polsce?

Wysokość maksymalnej ceny opiera się na formule, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw w kraju. Do tej wartości doliczane są podatki i opłaty, w tym akcyza, opłata paliwowa oraz VAT. W kalkulacji uwzględniana jest także stała marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

Minister Energii publikuje codziennie w dni robocze oficjalne obwieszczenie, a nowa stawka zaczyna obowiązywać od następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. W sytuacji, gdy ogłoszenie pojawia się przed weekendem lub świętem, ustalone ceny pozostają w mocy aż do najbliższego dnia roboczego.

Niższy VAT i akcyza nadal obowiązują

Na razie kierowcy mogą korzystać z obniżonych stawek podatkowych. Do 30 kwietnia obowiązuje niższy VAT na paliwa, wynoszący 8 proc. zamiast standardowych 23 proc. Dodatkowo obniżona jest akcyza, o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. To minimalne poziomy dopuszczone przez Unię Europejską, dlatego dalsze obniżki nie są możliwe w obecnych ramach prawnych.

