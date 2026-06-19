Podwyżka VAT-u na paliwa coraz bliżej. O ile podrożeje benzyna i diesel?

Spis treści: Koniec pakietu CPN. Co zmieni się od 1 lipca? VAT wzrośnie, ale ceny hurtowe mogą zrekompensować zmiany Dlaczego powstał program Ceny Paliw Niżej? Ceny ropy na rynkach spadają

Ceny paliw po 30 czerwca nie powinny gwałtownie wzrosnąć mimo wygaśnięcia części rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN). Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka. Według niego kierowcy nie odczują radykalnych zmian przy dystrybutorach, a różnice względem obecnych stawek mają wynieść zaledwie kilka groszy na litrze.

Od końca marca kierowcy korzystali z czasowych obniżek podatków wprowadzonych w ramach pakietu CPN. Program miał ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej i paliw po zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Teraz jednak kolejne elementy pakietu są wygaszane. Podwyższono już akcyzę, a obniżona stawka VAT-u będzie obowiązywać tylko do 30 czerwca.

Koniec pakietu CPN. Co zmieni się od 1 lipca?

Minister energii Miłosz Motyka zapewnił w rozmowie na antenie Radia Zet, że podwyższenie stawki VAT na paliwa z 8 do 23 proc. nie przełoży się na duże podwyżki cen na stacjach.

Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw. Różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN

Minister uważa, że podwyżki nie będą duże ponieważ zostaną zrównoważone obniżkami cen paliw na rynku hurtowym.

VAT wzrośnie, ale ceny hurtowe mogą zrekompensować zmiany

- Jeżeli chodzi o stawkę VAT, ona pójdzie do góry, natomiast jeżeli chodzi o ceny hurtowe, wszystko wskazuje na to, że zostanie to skonsumowane przez spadki cen w hurcie na rynkach - stwierdził minister.

Jak zaznaczył, wiele będzie zależało od sytuacji na światowych rynkach w najbliższych dniach. Według jego oceny ceny powinny jednak wrócić do poziomów zbliżonych do tych sprzed ostatniego kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Wygaszanie programu CPN rozpoczęło się 16 czerwca, gdy przestała obowiązywać obniżona stawka akcyzy. W efekcie stawka tego podatku wzrosła o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Jednocześnie resort finansów. zdecydował o utrzymaniu preferencyjnego VAT-u do końca miesiąca.

Dlaczego powstał program Ceny Paliw Niżej?

Pakiet CPN został uruchomiony pod koniec marca jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i paliw gotowych na światowych rynkach. Bezpośrednim impulsem były wydarzenia związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego wywołał wzrost notowań surowca, co szybko przełożyło się również na ceny paliw na stacjach.

Rząd wówczas zdecydował się wtedy na czasowe obniżenie obciążeń podatkowych. VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty wykorzystywane jako samoistne paliwa został zmniejszony z 23 do 8 proc. Obniżono także akcyzę - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Dodatkowo wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej na stacjach paliw.

Ceny ropy na rynkach spadają

Dla kierowców ważne mogą okazać się również wydarzenia na światowych rynkach surowcowych. W czwartek notowania ropy naftowej spadały po wejściu w życie tymczasowego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Według maklerów poprawia to perspektywy dostaw ropy przez strategiczną cieśninę Ormuz, przez którą transportowana jest znacząca część światowego eksportu tego surowca. To właśnie spadki cen ropy i paliw w hurcie mają być jednym z głównych powodów, dla których kierowcy nie powinni odczuć wyraźnych podwyżek po zakończeniu programu CPN.

Na razie rząd utrzymuje, że od lipca ceny paliw pozostaną zbliżone do obecnych. Ostateczny wpływ zmian podatkowych będzie jednak zależał od sytuacji na światowych rynkach w najbliższych tygodniach.





"Maksymalnie kilkanaście groszy na litrze". Minister energii w "Graffiti" o cenach paliw Polsat News