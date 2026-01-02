W skrócie Nowy luksusowy van Luxeed V9 zaoferuje fotel z aktywnym systemem ochrony, w tym poduszką powietrzną otaczającą głowę niczym kask.

Rozwiązanie opiera się na integracji pasa bezpieczeństwa z fotelem oraz połączeniu go z innowacyjną poduszką, która dostosowuje się do pozycji pasażera.

Producent zapowiada premierę auta w 2026 roku i obiecuje testy, które potwierdzą skuteczność nowej technologii.

Wydawać by się mogło, że liczba poduszek powietrznych w aucie w najbliższych latach się nie zmieni - mamy więc poduszki czołowe dla pasażerów, boczne oraz kurtynowe, a do tego poduszkę kolanową dla kierowcy i, sporadycznie, poduszkę w pasach bezpieczeństwa. Tymczasem Chińczycy prezentują rozwiązanie, które może przydać się szczególnie w autach typu van (w Chinach niezwykle popularnych), czyli takich, gdzie zamiast kanapy mamy z tyłu oddzielne fotele.

Poduszka powietrzna w Luxeed V9

Technologia rozwijana jest już od 2020 roku i według zapowiedzi wymagała zgłoszenia wiele patentów. Punkt wyjścia jest bardzo prosty: skoro ludzie coraz częściej chcą podróżować w półleżącej pozycji, na fotelach obracanych albo przesuwanych daleko do tyłu, to klasyczne poduszki i pasy, zaprojektowane pod jedną, w miarę prosto ułożoną sylwetkę, nie zawsze działają optymalnie.

W tym systemie pas bezpieczeństwa jest wbudowany w fotel. Zwija się w oparciu, dzięki czemu ma lepiej trzymać ciało niezależnie od kąta oparcia. Do tego dochodzi poduszka w siedzisku, której zadaniem jest ograniczenie przesuwania miednicy do przodu przy uderzeniu, co ma zmniejszyć obciążenia odcinka lędźwiowego.

Najciekawszy element to duży airbag wyglądający jak kask rozwijany z oparcia. Ma on otoczyć nie tylko głowę, ale też szyję, klatkę piersiową i barki, czyli te strefy, które przy złej pozycji siedzenia są szczególnie narażone na urazy. Różnica względem klasycznych kurtyn czy bocznych poduszek polega na tym, że tutaj poduszka "podąża" za fotelem i pozycją pasażera, zamiast opierać się na stałych punktach w słupkach i podsufitce.

System ma też współpracować z elektroniką auta. Jeśli czujniki i oprogramowanie wykryją ryzyko kolizji, fotel ma automatycznie wrócić do bezpieczniejszej, bardziej pionowej pozycji jeszcze przed uderzeniem. Gdy zagrożenie nie zostanie rozpoznane wcześniej, przewidziano mechanizm, który ma podczas samego zdarzenia poprowadzić fotel po określonej trajektorii tak, by ułatwić ochronę ciała.

Luxeed V9 ma zadebiutować w Chinach wiosną 2026 roku. Samochód należy do segmentu dużych, luksusowych vanów, ma mieć ponad 5,3 metra długości i rozwiązania typowe dla tej klasy, w tym fotele drugiego rzędu z szerokim zakresem regulacji. Jesteśmy niezwykle ciekawi, jak nowy rodzaj poduszki powietrznej wypadnie w testach zderzeniowych i czy faktycznie zwiększy on bezpieczeństwo podróżujących w vanach.

Procedury crash-testów nie przewidują co prawda prób z fotelami w pozycji rozłożonej, ale jeśli producent chce udowodnić światu, że nowe rozwiązanie działa, powinien przeprowadzić własną próbę w certyfikowanym środowisku. Na razie zaprezentował wyłącznie grafiki i krótkie wideo ze schematem działania poduszki, ale bliżej premiery auta powinno pojawić się więcej informacji na temat tego specyficznego rozwiązania.

