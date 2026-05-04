W skrócie Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw, które na wtorek będą wyższe dla benzyny.

Od 5 maja maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,49 zł/l, benzyny 98 - 6,99 zł/l, a oleju napędowego - 7,31 zł/l, przy czym cena oleju pozostaje bez zmian.

Maksymalna cena paliwa jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, marżę oraz VAT, a za przekroczenie grozi kara do 1 mln zł.

Obecnie na stacjach litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,46 zł, w przypadku benzyny 98 cena nie może przekraczać 6,96 zł/l, a oleju napędowego - 7,31 zł/l; takie ceny obowiązywały przez cały majowy weekend.

Maksymalne ceny paliw na wtorek, 5 maja

Od jutra nieco w górę mogą pójść ceny benzyn. Stawka maksymalna dla 95-tki wyniesie 6,49 zł/l, a 98 - 6,99 zł/l. Natomiast cena oleju napędowego pozostaje bez zmian i nadal wynosi 7,31 zł/l. Takie ceny będą obowiązywały na stacjach tylko we wtorek, jutro Ministerstwo Energii poda kolejne ceny maksymalne, które pojawią się na pylonach stacji w środę.

Pakiet CPN, w ramach którego ceny paliw są ustalane centralnie, wszedł w życie 31 marca. Wówczas litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł. Pakiet nie dotyczy LPG, przez to cena tego paliwa powoli zbliża się do 4 zł/l.

Jak ustalana jest maksymalna cena paliwa?

Cena maksymalna jest ustalana według specjalnej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Za jej przekroczenie stacji paliw grozi kara do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

W ramach pakietu CPN obniżono również VAT na paliwa z 23 do 8 proc, oraz akcyzę - o 29 gr za litr w przypadku benzyn i 28 gr za litr - w przypadku oleju napędowego. Są to najniższe możliwe stawki, które dopuszcza Unia Europejska.

Obecne przepisy przewidują, że pakiet CPN, będzie obowiązywał do 15 maja, ale możliwe jest jego przedłużenie.

