Podano datę. Obowiązkowa apteczka w nowych przepisach

W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy w autach zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 marca 2027 roku.

Właściciele samochodów już poruszających się po drogach nie będą musieli kupować apteczki, ponieważ obowiązek ten obejmie auta zarejestrowane po 31 marca 2027 roku.

Projekt nie definiuje składu apteczki, ale zaleca się wybór zestawów spełniających niemiecką normę DIN 13164, uznawaną w wielu krajach Unii Europejskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Polska należy to grupy tych państw Unii Europejskiej, które nie wymagają posiadania w samochodzie apteczki. To ma się jednak zmienić. Na stronie Rządowego Centrum legislacji opublikowano projekt przepisów, który zakłada, że zmiany wejdą w życie już 14 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Obowiązek posiadania apteczki wejdzie jednak w życie później i nie obejmie każdego.

Od kiedy obowiązkowa apteczka?

Najważniejszą zmianą w opublikowanym w piątek 10 lipca projekcie jest planowana modyfikacja par. 11 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. W par. 11.1, który brzmi: "Pojazd samochodowy wyposaża się w:", pojawi się nowy podpunkt. Ma on brzmieć: "w apteczkę doraźnej pomocy; przepis stosuje się do samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2027 r.".

W stosunku do pierwszych informacji o tej inicjatywie z końca kwietnia zaszły więc istotne zmiany. W myśl projektu nie będzie daty, po której wszystkie samochody będą musiały być wyposażone w apteczkę. Zamiast tego zaproponowano, by obowiązek ten dotyczył samochodów po raz pierwszy zarejestrowanych od 1 kwietnia 2027 r.

Jeśli nowe przepisy w takim brzmieniu trafią do Dziennika Ustaw, właściciele już jeżdżących po naszych drogach samochodów nie będą musieli kupować apteczki. Co oczywiście nie znaczy, że to zły pomysł. Wręcz przeciwnie. To inwestycja w bezpieczeństwo.

Co przepisy mówią o pierwszej pomocy?

Jeśli będziemy świadkami wypadku lub sami mu ulegniemy, może pojawić się problem z brakiem materiałów opatrunkowych pozwalających na niesienie pomocy przedmedycznej. Gdy apteczki staną się powszechne, ten problem zniknie. Może to oznaczać, że sami otrzymamy pomoc jeszcze zanim na miejscu zdarzenia pojawi się karetka pogotowia.

Warto pamiętać, że polskie przepisy nakazują udzielenie pierwszej pomocy świadkowi wypadku. Za brak takiej reakcji grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Oczywiście w tym kontekście warto pamiętać, że najpierw osoba udzielająca pomocy sama musi upewnić się o swoim bezpieczeństwie. W praktyce za udzielenie pomocy uznaje się już samo wezwanie służb ratunkowych i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jeśli jednak w samochodzie jest apteczka, można zrobić o wiele więcej.

Jaką kupić apteczkę i gdzie jest ona wymagana?

W projekcie przepisów nie wyszczególniono, co powinno znajdować się w apteczce samochodowej. Nie ma też polskiej normy, która określałaby jej obligatoryjne wyposażenie. Jeśli więc chcemy lub musimy kupić apteczkę, najlepiej wybrać taką, która spełnia niemiecką normę DIN 13164. Taka apteczka powinna zostać uznana w każdym europejskim kraju, gdzie tego typu wyposażenie jest konieczne.

Wśród państw Unii Europejskiej, gdzie istnieje obowiązek posiadania posiadania apteczki, można wymienić: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Maltę, Niemcy i Słowenię.





"Wydarzenia": Mieszkańcy już nie chcą nowej drogi. Zapowiadają protest i blokadę Polsat News