W skrócie Po przekroczeniu granicy 10 lat i 150 tysięcy kilometrów wzrasta ryzyko poważnych usterek w samochodach użytkowanych w Polsce.

Największe zagrożenie kosztownych awarii dotyczy samochodów mających ponad 15 lat lub przebieg przekraczający 250 tysięcy kilometrów.

Obecność automatycznej skrzyni biegów lub napędu 4x4 znacznie zwiększa ryzyko drogiej naprawy w używanym aucie.

Takie dane płyną z najnowszego raportu dotyczącego samochodów poruszających się po polskich drogach opracowanego przez Gethelp.pl. Firma współpracuje w Polsce z ponad 4,5 tys. komisów i oferuje tzw. "rozszerzoną gwarancję", czyli ubezpieczenie od kosztów awarii. Jej najnowsze opracowanie bazuje na danych z 10 ostatnich lat i ponad 60 tys. obsłużonych w Polsce awarii. Co z niego wynika?

W jakim wieku auto zaczyna się psuć? Dane z polskich dróg

Dane uznać można za unikatowe, bo w całości dotyczą wyłącznie rynku polskiego. To jednak broń obosieczna, bo przynajmniej w przypadku przebiegu można śmiało założyć, że ten widniejący w umowach sprzedaży sporo różni się od rzeczywistego. Z drugiej strony, jeśli szacunki o gigantycznej skali cofania liczników w Polsce są prawdziwe, dane można w pewnym stopniu odnosić do ogółu polskiego rynku i o ogłoszeniowej rzeczywistości. Co z nich wynika.

Chociażby to, że najmniej usterkowe pojazdy to te w wieku do 5 lat. W ich przypadku oszacowane przez firmę ryzyko poważnej awarii wynosi 23,89 proc. Dla przedziału wiekowego między 6 a 9 lat jest to już 32,13 proc., a między 10 a 14 lat - 39,22 proc. Zdecydowanie największe ryzyko usterki - 47,94 roku - dotyczy samochodów w wieku powyżej 15 lat.

Po jakim przebiegu auto zamienia się w skarbonkę?

Interesująco wygląda też szacowanie ryzyka awarii dla konkretnych przedziałów dotyczących przebiegu. Dla aut z przebiegiem do 100 000 km ryzyko awarii określono na 19,77 proc. W autach z przebiegiem w zakresie między 101 000 a 150 000 km było to 28,79 proc, a dla pojazdów, które pokonały między 151 000 a 200 000 km - 39,41 proc.

Dalej na liście znajdziemy też przedziały:

między 201 000 a 225 000 km - ryzyko awarii 39,77 proc.,

między 226 000 a 250 000 km - ryzyko awarii 45,30 proc.,

między 251 000 a 275 000 km - ryzyko awarii 45,61 proc.,

między 276 000 a 300 000 km - ryzyko awarii 66,96 proc.

Kiedy sprzedać używane auto? Jest konkretny wiek i przebieg

Analizując powyższe zestawienie łatwo zauważyć, że kres w miarę bezproblemowej eksploatacji wyznacza wiek do około 10 lat i przebieg w granicach 150 tys. km. Biorąc pod uwagę utratę wartości nowych pojazdów, która osiąga najwyższe wartości w pierwszych latach, najlepszy moment na zakup używanego samochodu to wiek około 4 lat.

Z drugiej strony, granicą po przekroczeniu której warto rozglądać się za następnym samochodem jest 10-14 rok eksploatacji i przebieg 250 000 km.

Kupujesz używane? Sprawdź automat, wtryskiwacze i napęd 4x4

Dane Gethelp.pl pozwalają też na nakreślenie obrazu "ogłoszeniowej miny", czyli pojazdu, w przypadku którego prawdopodobieństwo drogiej awarii jest obecnie najwyższe. Ze statystycznego punktu widzenia, taki "samochód-pułapka" to obecnie ponad 15-letni model marek takich jak Audi lub BMW z LPG lub silnikiem wysokoprężnym.

Warto dodać, że oszacowany przez ubezpieczyciela średni koszt usunięcia usterki statystycznego samochodu używanego w Polsce wynosi aktualnie 2172 zł. Niestety, zwłaszcza w starszych autach, bywa on często nawet dwukrotnie wyższy. Przykładowo - największe prawdopodobieństwo awarii (aż 17,64 proc. wszystkich zgłoszeń) dotyczy jednostki napędowej, a średni koszt jej naprawy wynosi 3978 zł.

Ze statystycznego punktu widzenia ryzyko kosztownych awarii w samochodzie używanym zdecydowanie podnosi np. obecność automatycznej skrzyni biegów i napędu 4x4. Średni koszt naprawy automatu to obecnie 5733 zł, a napędu na obie osie - 4581 zł.

