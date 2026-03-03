Spis treści: 215 km/h na Zakopiance Jaki mandat otrzymał motocyklista? Jakie mandaty za przekroczenie prędkości? Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?

215 km/h na Zakopiance

Kilka ciepłych dni sprawiło, że motocykliści postanowili wyciągnąć swoje maszyny po zimowej przerwie. Na drogach zaroiło się od właścicieli jednośladów, którzy chcą wykorzystać pierwsze wyższe temperatury i promienie słońca. Jeden z kierujących jednośladem poruszający się po Zakopiance postanowił najwidoczniej "przedmuchać" swoją maszynę w sposób rażąco niezgodny z prawem.

W tym samym czasie na trasie znajdowali się również funkcjonariusze grupy SPEED z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, którzy patrolowali Zakopiankę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Pomiar prędkości wykazał, że na odcinku z ograniczeniem do 100 km/h jadący za motocyklistą policyjny samochód poruszał się z prędkością niemal 216 km/h.

Jaki mandat otrzymał motocyklista?

Jednośladem jechał mieszkaniec Nowego Targu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. "Przekroczenie prędkości o 115 km/h to nie chwila zapomnienia. To skrajna nieodpowiedzialność" - zwraca uwagę policja w Nowym Targu.

Ciepłe dni to więcej motocykli na drogach, ale policja przypomina, że "droga publiczna to nie tor wyścigowy".

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?

Przypomnijmy, jakie mandaty związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości, można dostać na polskich drogach:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych

Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?

Dodatkowo trzeba pamiętać, że od kilku lat w naszym kraju obowiązuje zasada recydywy, zgodnie z którą, kierowcy po dopuszczeniu się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat zostaną ukarani dwa razy wyższym mandatem (liczba punktów karnych pozostaje bez zmian). W tym przypadku kary prezentują się następująco:

31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych

