Poczuł wiosnę i przycisnął do 215 km/h na Zakopiance. Było drogo
Kilka cieplejszych dni sprawiło, że na ulice wyjechali motocykliści. Jeden z nich zapisał się już w policyjnych statystykach w niechlubny sposób. Goniący motocyklistę radiowóz na odcinku Zakopianki z ograniczeniem do 100 km/h rozpędził się do niemal 216 km/h. Przedwiosenna przejażdżka zakończyła się srogim mandatem.
Spis treści:
- 215 km/h na Zakopiance
- Jaki mandat otrzymał motocyklista?
- Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?
- Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?
215 km/h na Zakopiance
Kilka ciepłych dni sprawiło, że motocykliści postanowili wyciągnąć swoje maszyny po zimowej przerwie. Na drogach zaroiło się od właścicieli jednośladów, którzy chcą wykorzystać pierwsze wyższe temperatury i promienie słońca. Jeden z kierujących jednośladem poruszający się po Zakopiance postanowił najwidoczniej "przedmuchać" swoją maszynę w sposób rażąco niezgodny z prawem.
W tym samym czasie na trasie znajdowali się również funkcjonariusze grupy SPEED z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, którzy patrolowali Zakopiankę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Pomiar prędkości wykazał, że na odcinku z ograniczeniem do 100 km/h jadący za motocyklistą policyjny samochód poruszał się z prędkością niemal 216 km/h.
Jaki mandat otrzymał motocyklista?
Jednośladem jechał mieszkaniec Nowego Targu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. "Przekroczenie prędkości o 115 km/h to nie chwila zapomnienia. To skrajna nieodpowiedzialność" - zwraca uwagę policja w Nowym Targu.
Ciepłe dni to więcej motocykli na drogach, ale policja przypomina, że "droga publiczna to nie tor wyścigowy".
Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?
Przypomnijmy, jakie mandaty związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości, można dostać na polskich drogach:
- do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny
- 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne
- 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne
- 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych
- 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych
- 31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych
- 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych
- 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych
- 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych
- 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych
Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?
Dodatkowo trzeba pamiętać, że od kilku lat w naszym kraju obowiązuje zasada recydywy, zgodnie z którą, kierowcy po dopuszczeniu się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat zostaną ukarani dwa razy wyższym mandatem (liczba punktów karnych pozostaje bez zmian). W tym przypadku kary prezentują się następująco:
- 31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych
- 41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych
- 51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych
- 61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych
- 71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych