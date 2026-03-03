Poczuł wiosnę i przycisnął do 215 km/h na Zakopiance. Było drogo

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Kilka cieplejszych dni sprawiło, że na ulice wyjechali motocykliści. Jeden z nich zapisał się już w policyjnych statystykach w niechlubny sposób. Goniący motocyklistę radiowóz na odcinku Zakopianki z ograniczeniem do 100 km/h rozpędził się do niemal 216 km/h. Przedwiosenna przejażdżka zakończyła się srogim mandatem.

Radiowóz policyjny i ekran radaru pokazujący 215,7 km/h na Zakopiance przy barierach ochronnych i drzewach.
Motocyklista pędził 215 km/h na Zakopiance. Przekroczył prędkość o 115 km/h.Policja Nowy Targ/ Facebook/PIOTR JEDZURAReporter

Spis treści:

  1. 215 km/h na Zakopiance
  2. Jaki mandat otrzymał motocyklista?
  3. Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?
  4. Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?

215 km/h na Zakopiance

Kilka ciepłych dni sprawiło, że motocykliści postanowili wyciągnąć swoje maszyny po zimowej przerwie. Na drogach zaroiło się od właścicieli jednośladów, którzy chcą wykorzystać pierwsze wyższe temperatury i promienie słońca. Jeden z kierujących jednośladem poruszający się po Zakopiance postanowił najwidoczniej "przedmuchać" swoją maszynę w sposób rażąco niezgodny z prawem.

W tym samym czasie na trasie znajdowali się również funkcjonariusze grupy SPEED z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, którzy patrolowali Zakopiankę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Pomiar prędkości wykazał, że na odcinku z ograniczeniem do 100 km/h jadący za motocyklistą policyjny samochód poruszał się z prędkością niemal 216 km/h.

Jaki mandat otrzymał motocyklista?

Jednośladem jechał mieszkaniec Nowego Targu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. "Przekroczenie prędkości o 115 km/h to nie chwila zapomnienia. To skrajna nieodpowiedzialność" - zwraca uwagę policja w Nowym Targu.

Ciepłe dni to więcej motocykli na drogach, ale policja przypomina, że "droga publiczna to nie tor wyścigowy".

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?

Przypomnijmy, jakie mandaty związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości, można dostać na polskich drogach:

  • do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny
  • 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne
  • 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne
  • 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych
  • 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych
  • 31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych
  • 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych
  • 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych
  • 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych
  • 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych

Zobacz również:

Za wykroczenie, jakim jest przekroczenie prędkości, kierowcy będą mogli trafić do więzienia
Przepisy drogowe

Od dziś nowe przepisy. Jedno wykroczenie i tracisz prawo jazdy

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Jak działa zasada recydywy w kodeksie drogowym?

Dodatkowo trzeba pamiętać, że od kilku lat w naszym kraju obowiązuje zasada recydywy, zgodnie z którą, kierowcy po dopuszczeniu się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat zostaną ukarani dwa razy wyższym mandatem (liczba punktów karnych pozostaje bez zmian). W tym przypadku kary prezentują się następująco:

  • 31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych
  • 41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych
  • 51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych
  • 61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych
  • 71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych
"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marcaPolsat Promocja

Najnowsze