Za optymalny moment na wymianę opon uznaje się okres, gdy poranne temperatury sięgają około 5°C, a w ciągu dnia przekraczają 10°C i taka sytuacja utrzymuje się przez kilka dni.

W Polsce nie ma przepisów nakazujących wymianę opon na letnie lub zimowe w konkretnym okresie, natomiast mandat grozi za jazdę na oponach ze zbyt płytkim bieżnikiem.

Początek marca to moment, w którym wielu kierowców zaczyna umawiać się na wymianę ogumienia. Ciepłe dni i słoneczna pogoda mogą jednak okazać się chwilowe. Według najnowszych prognoz w najbliższych dniach sytuacja pogodowa w Polsce znacząco się zmieni.

Nad Polskę nadciąga arktyczne powietrze. Spadnie śnieg i zrobi się zimno

Jak informuje serwis Twoja Pogoda, dynamiczna zmiana cyrkulacji atmosferycznej nad Europą sprawi, że nad Polskę zacznie napływać zimne, arktyczne powietrze. Pierwsze skutki tego zjawiska mają być odczuwalne już około 15 marca - na zachodzie, północy i w centrum kraju temperatura w ciągu dnia może wynosić zaledwie od 1 do 5 stopni Celsjusza. W wielu regionach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a w wyżej położonych rejonach także śniegu. W Sudetach i Karpatach możliwe są zawieje śnieżne, które mogą utrudnić ruch na drogach.

Najbardziej zimowa aura prognozowana jest w górach. W Tatrach w ciągu kilku dni może spaść nawet 30 cm śniegu.

Wymiana opon w marcu? Lepiej sprawdzić prognozę

Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami wiele osób zaczyna planować wymianę opon na letnie. Niektórzy kierowcy robią to bardzo wcześnie, inni odwlekają wizytę u wulkanizatora nawet do maja czy czerwca, a część jeździ na oponach zimowych przez cały rok, chcąc je po prostu "dojechać".

Najważniejszym wyznacznikiem nie jest konkretna data w kalendarzu, lecz temperatura. Przyjmuje się, że graniczną wartością jest średnia dobowa temperatura wynosząca około 7 st. C. Gdy temperatura przekracza ten poziom, mieszanka gumowa opon zimowych twardnieje i traci przyczepność. W takich warunkach znacznie lepiej sprawdzają się opony letnie. Z kolei przy niższych temperaturach ogumienie letnie stają się zbyt twarde, co pogarsza stabilność i powoduje szybsze zużycie bieżnika.

Różnica w drodze hamowania może być znacząca. Przy temperaturze powyżej 7 stopni Celsjusza samochód na oponach zimowych potrzebuje nawet o 16 metrów więcej, aby zatrzymać się z prędkości 100 km/h w porównaniu z autem wyposażonym w opony letnie. To dystans odpowiadający około czterem długościom samochodu.

Czy wymiana opon na letnie w Polsce jest obowiązkowa?

W praktyce oznacza to, że na wymianę opon warto zdecydować się dopiero wtedy, gdy poranne temperatury utrzymują się na poziomie około 5 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia przekraczają 10 stopni i taka sytuacja trwa przez kilka dni z rzędu. Przed wizytą w serwisie warto również sprawdzić prognozę długoterminową - jeśli zapowiadane są jeszcze nocne przymrozki lub opady śniegu, rozsądniej jest poczekać z wymianą ogumienia.

Co ważne, w Polsce nie ma przepisów nakazujących jazdę na oponach zimowych w określonej porze roku. Decyzja należy więc do kierowcy, ale powinna być uzależniona przede wszystkim od warunków pogodowych i temperatury na drodze.

Czy można jeździć na oponach zimowych latem?

Przepisy nie nakazują stosowania opon letnich ani zimowych w określonym okresie roku. Oznacza to, że kierowca może poruszać się samochodem wyposażonym w opony zimowe również latem. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ogumienie jest zbyt mocno zużyte.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może sprawdzić stan techniczny ogumienia. Jeżeli bieżnik jest zbyt płytki, kierowca może zostać ukarany mandatem. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika w Polsce wynosi 1,6 mm. W nowych oponach znajduje się specjalny wskaźnik TWI (Tread Wear Indicator), który pozwala ocenić stopień zużycia ogumienia. Oznaczenia te znajdują się w kilku miejscach na oponie i wskazują poziom zużycia bieżnika.

Wysokość mandatu za takie wykroczenie nie jest jednoznacznie określona w taryfikatorze. W praktyce najczęściej wynosi około 500 zł, jednak w skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 3 tys. zł.

