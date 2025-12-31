W środę na konferencji prasowej po sztabie kryzysowym Kierwiński ogłosił, że wraz z ministrem infrastruktury podjął decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi.

Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy

Kontrole mają być przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji i Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zaspy na drodze S7. Utknęły w nich ciężarówki

We wtorkowe popołudnie samochody ciężarowe doprowadziły do sparaliżowania drogi S7 w woj. warmińsko-mazurskim.

Jak wyjaśniała Interii rzeczniczka olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Katarzyna Kozłowska, "kluczowym problemem było nieodpowiedzialne zachowanie części kierowców pojazdów ciężarowych. W trudnych warunkach pogodowych próbowali się wyprzedzać, co doprowadziło do ustawienia pojazdów w poprzek jezdni. W wyniku tego powstał zator, który całkowicie uniemożliwił przejazd służbom drogowym.

Nie mogliśmy na bieżąco udrażniać drogi ani wprowadzić sprzętu do zimowego utrzymania, co znacząco wydłużyło czas przywracania pełnej przejezdności

W Polsce nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych

W Polsce, w przeciwieństwie np. do Niemiec, nie ma obowiązku stosowania opon zimowych w ciągnikach siodłowych czy innych samochodach ciężarowych. Dlatego ratunkiem w trudnych warunkach drogowych mogą okazać się łańcuchy, które zakłada się na koła napędzane.

