W skrócie Brytyjski dziennik Financial Times podaje, że Grupa Volkswagen rozważa sprzedaż Ducati w celu ograniczenia kosztów i poprawy rentowności całego koncernu.

Związki zawodowe reprezentujące pracowników we Włoszech i w Niemczech domagają się od Volkswagena oficjalnych wyjaśnień dotyczących przyszłości włoskiej marki.

Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o wpłynięciu oferty kupna udziałów w Ducati, jednak ani Volkswagen, ani sam producent nie potwierdziły tych informacji.

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Na początku lipca brytyjski dziennik "Financial Times" informował, że Grupa Volkswagen analizuje możliwość sprzedaży Ducati w ramach szerszego programu poprawy rentowności całego koncernu. Nie była to pierwsza taka sytuacja - podobne spekulacje pojawiły się już w 2017 r., jednak ostatecznie niemiecki producent zrezygnował z tego pomysłu.

Sprzedaż Ducati na ratunek sytuacji finansowej. Podobne transakcje zostały sfinalizowane

Według informacji, do których dotarł ten sam dziennik, rozważania dotyczące sprzedaży miały być związane z koniecznością ograniczania kosztów oraz koncentracją na najbardziej strategicznych obszarach działalności. Koncern mierzy się obecnie z wysokimi kosztami transformacji w kierunku elektromobilności, rosnącą konkurencją ze strony producentów z Chin oraz presją na poprawę rentowności poszczególnych marek.

Dodatkowym argumentem miały być udane transakcje z ostatnich lat. Volkswagen sprzedał wcześniej markę Everllence, która zajmuje się produkcją silników morskich, a Bugatti trafiło do spółki utworzonej wspólnie z chorwackim Rimacem.

Koncern Volkswagen sprzedał markę Bugatti. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Związki zawodowe chcą odpowiedzi od Volkswagena w sprawie Ducati

Według informacji portalu MotorcycleSports.net temat sprzedaży Ducati wyszedł już poza medialne spekulacje. Serwis podaje, że przedstawiciele pracowników zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech zaczęli domagać się od Volkswagena jednoznacznych informacji dotyczących przyszłości Ducati. Jak podkreśla portal, sprawa miała stać się przedmiotem rozmów pomiędzy reprezentantami pracowników a kierownictwem koncernu. Sam Volkswagen nadal nie odniósł się oficjalnie do tych informacji.

Oferta na kupno Ducati leży na stole. Tak twierdzi anonimowy pracownik

Jeszcze więcej emocji wywołała druga publikacja MotorcycleSports.net. Portal powołuje się na anonimową osobę przedstawiającą się jako obecny pracownik Ducati, która twierdzi, że miała już zostać złożona formalna oferta przejęcia 100 proc. udziałów w Ducati Motor Holding. Informator twierdzi również, że widział wewnętrzne dokumenty potwierdzające, że proces sprzedaży wyszedł już poza etap nieformalnych rozmów.

Jednocześnie sam portal wyraźnie zaznacza, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych informacji. Doniesienia należy traktować wyłącznie jako niepotwierdzone spekulacje. To bardzo istotne, ponieważ do tej pory ani Volkswagen, ani Ducati nie potwierdziły, że wpłynęła jakakolwiek oferta zakupu włoskiego producenta motocykli z Borgo Panigale.

Zarówno Volkswagen, jak i Ducati, nie potwierdzają doniesień o rzekomej sprzedaży. Ducati materiały prasowe

Claudio Domenicali wcześniej uspokajał nastroje. Volkswagen nie dementuje doniesień

Mimo kolejnych publikacji stanowisko Ducati oficjalnie się nie zmieniło. Prezes Ducati - Claudio Domenicali - już wcześniej bagatelizował doniesienia o możliwej sprzedaży. Podkreślał, że w firmie nie toczą się żadne rozmowy dotyczące zmiany właściciela. Również Grupa Volkswagen nie potwierdziła dotychczas, że Ducati zostało wystawione na sprzedaż, a także nie zdecydowała się na jednoznaczne zdementowanie co rusz pojawiających się informacji.