Pirat w Ferrari na autostradzie A4. Policjanci apelują do świadków

Zdarzenie miało miejsce w piątek na autostradzie A4 między Krakowem i Tarnowem. Na pierwszym filmie widać, jak czerwone Ferrari z dużą prędkością zbliża się do kolumny samochodów na lewym pasie, która utworzyła się za autem dostawczym powoli wyprzedzającym ciężarówkę.

Pirat w Ferrari na autostradzie A4

Kierowca najpierw błyskał światłami, a następnie zjechał na pas awaryjny, którym wyprzedziła samochody znajdujące się na lewym oraz prawym pasie i odjechał.

Na kolejnym nagraniu widać tę samę sytuację, ale film został nagrany przez kamerkę umieszczoną w ciężarówce.

Nie trzeba geniusza, by wydedukować, że takie zachowanie jest szalenie niebezpieczne.

Przede wszystkim pędzący poboczem pojazd może zaskoczyć i wystraszyć mniej doświadczonych kierowców, których reakcja może doprowadzić nawet do karambolu. Dokładnie do takiej sytuacji doszło kilka lat temu na autostradzie A2.

Także powrót z pobocza na jezdnie może doprowadzić do zderzenia z innym pojazdem - np. wyprzedzającym z lewej strony auto jadące prawym pasem autostrady.

Policja z apelem do świadków

Nic więc dziwnego, że jazda kierowcy Ferrari zbulwersowała świadków, którzy opublikowali swoje nagrania w internecie. Na ich pojawienie się zareagowała już małopolska policja, która zaapelowała o dostarczenie oryginałów nagrań na skrzynkę pocztową Stop Agresji Drogowej.

Wyprzedzanie pasem awaryjnym można swobodnie zaklasyfikować jako stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. W takiej sytuacji policjanci kierują sprawę do sądu, który wydaje wyrok.

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