W skrócie Artykuł opisuje przypadek Piotra, którego nowa Omoda spędziła pół roku w serwisie po uszkodzeniu podczas podstawowej obsługi technicznej.

Sieci dealerskie chińskich marek w Polsce szybko się rozwijają, jednak niekiedy pojawiają się poważne problemy z jakością serwisu i dostępnością części.

Importer tłumaczy opóźnienia logistyką i dostępnością części, a w sytuacjach spornych wskazuje na odpowiedzialność poszczególnych serwisów.

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Tempo podbijania polskiego rynku przez chińskich producentów jest imponujące. W pierwszy kwartale 2026 roku chińskie samochody odpowiadały już za ponad 11,4 proc. rejestracji nowych aut w Polsce. To gigantyczne osiągniecie. Pamiętajmy, że najchętniej wybierany przez rodaków chiński producent - MG - rozpoczął swoją Polską ofensywę w grudniu 2023 roku, a historia polskich przedstawicielstw BYD, Jaecoo czy Omody nie sięga głębiej niż dwa lata wstecz.

Chińczycy inwestują w polskie serwisy. Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Błyskawiczne tempo podboju polskiego rynku ma jednak swoją cenę. Ta objawia się chociażby w jakości usług serwisowych. Przykładowo - na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku sieć dealerska marek Omoda i Jaecoo w Polsce przekraczała już 60 punktów. Importer chwalił się również posiadaniem centralnego magazynu części zamiennych, ulokowanego w Warszawie.

Niestety doświadczenia części nabywców chińskich samochodów wskazują, że na szybkiej rozbudowie cierpi jakość obsługi - w serwisach dochodzi do kuriozalnych wpadek, a właściciele aut miesiącami czekają na ich naprawy.

Omoda za 200 tys. zł spadła z podnośnika w ASO. Serwis naprawiał ją pół roku

O jednym z takich przypadków informuje nasz czytelnik Piotr, który w początku października ubiegłego roku odstawił do ASO (Grupa Bemo) swoją Omodę 9. Topowy model chińskiego producenta trafił do warsztatu na standardową wymianę oleju. Warto dodać, ze chodziło o praktycznie nowe auto, a klient - zgodnie z zaleceniami - zdecydował się wymienić olej "po dotarciu silnika".

W czasie tej prostej czynności serwisowej, na skutek błędu pracowników ASO, samochód zsunął się z podnośnika i uległ uszkodzeniu

Pierwotnie serwis bagatelizował sprawę, twierdząc, że uszkodzeniu uległ jedynie zderzak, logotyp oraz listwa LED. Na jej dostawę czekano w ASO ponad miesiąc.

W grudniu, po ponad dwóch miesiącach unieruchomienia auta w serwisie i wielokrotnym kontaktowaniu się z ASO, właściciel auta usłyszał, że uszkodzenia okazały się dużo poważniejsze. Poinformowano go że, złożenie samochodu uniemożliwiają "wygięte elementy konstrukcyjne/mocowania pod zderzakiem".

Nowa Omoda spadła z podnośnika w ASO. Serwis pomylił się o 35 tys. zł

Jak informuje Interię pan Piotr - wstępna wycena szkody przedstawiona przez ASO wkrótce po pechowym incydencie opiewała na 2 000 - 2 500 zł. W grudniu było to już 37 000 zł. Same części wyceniono na przeszło 27 000 zł netto. Uściślijmy - zarówno samochód, jak i serwis mają stosowne ubezpieczenia, więc nie była to kwota, jaką ASO planowało obciążyć właściciela.

5 miesięcy w serwisie. Auto po naprawie wróciło obite

Uszkodzona w ASO Omoda 9 wróciła do właściciela dopiero w marcu, ale i tym razem nie obyło się bez wpadek. Nauczony doświadczeniem Piotr stawił się po odbiór pojazdu w towarzystwie rzeczoznawcy samochodowego. Ten dopatrzył się kilku kolejnych uszkodzeń, które musiały powstać w czasie naprawy pojazdu: wgnieceń na pokrywie silnika i prawym przednim błotniku oraz wyraźnych zarysowań na jednej z ozdobnych plastikowych nakładek nadkoli.

Ostatecznie przygoda z ASO Omody skończyła się dla właściciela dopiero w drugiej połowie kwietnia, gdy serwis usunął wreszcie uszkodzenia, których dopuścił się wykonując poprzednią naprawę.

Pan Piotr nie kryje żalu zarówno wobec ASO, jak i importera chińskiej marki. Opowiada, że w ramach rekompensaty serwis, w którym dwukrotnie uszkodzono jego nowe auto zaproponował mu... dwa darmowe przeglądy. Narzeka również na udostępniony mu samochód zastępczy. Mimo że zdecydował się na topowy model Omody w topowej konfiguracji, przez kilka miesięcy jeździł autem zastępczym zdecydowanie niższego segmentu, w dodatku z ręczną skrzynią biegów.

Omoda 9 to topowy model chińskiej marki - auto kosztuje blisko 220 000 zł Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Omoda tłumaczy, że robi co może. Magazyn centralny i części z Wielkiej Brytanii

Przedstawiciele Omody tłumaczą, że czas oczekiwania na części blacharskie zależy od wielu czynników - modelu, stanów magazynowych, logistyki i łańcuchów dostaw.

W praktyce części mogą być dostępne "od ręki", jeżeli znajdują się w magazynie lokalnym i wówczas części zamówione przez dealerów mają dotrzeć do salonu/serwisu w ciągu 24 godzin. Natomiast jeśli ich nie ma w danym czasie w magazynie lokalnym lub dany serwis potrzebuje ich w większej liczbie, magazyn sprowadza komponenty drogą morską, maksymalnie w ciągu 3 miesięcy

I dodaje, że w wyjątkowych sytuacjach, by przyspieszyć realizację, importer korzysta też z zapasów w naszych magazynach w innych krajach - m. in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech czy Hiszpanii.

"Odnosząc się do opisanego przypadku, jako importer nie komentujemy indywidualnych spraw serwisowych prowadzonych przez Autoryzowane Stacje Obsługi. W tego typu sytuacjach właściwym punktem odniesienia pozostaje bezpośrednio dany dealer/ASO, które realizuje naprawę i pozostaje w relacji z klientem w zakresie konkretnego zlecenia. Jednocześnie, jeżeli klient zwróci się bezpośrednio do nas jako importera, włączamy się w sprawę, zapewniając wsparcie i analizę zgłoszenia we współpracy z siecią dealerską" - przekonuje Rafał Wietoszko z Omoda Auto Poland.





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