Pilne ostrzeżenie dla kierowców. Ten kod QR może cię zrujnować

Kody QR stały się powszechnym narzędziem w codziennym życiu, znacznie ułatwiając wykonywanie różnych czynności. Niestety, ich rosnącą popularność postanowili wykorzystać przestępcy, tworząc nową formę oszustwa określaną mianem "quishingu". Metoda ta polega na podszywaniu się pod legalne kody QR w celu wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy od niczego nieświadomych użytkowników.

Fałszywe kody QR zaczynają być prawdziwą plagą. Przypadki oszustw z wykorzystaniem podrobionych kodów QR pojawiały się już wielokrotnie. Kody te były m.in. umieszczane przy ładowarkach do samochodów elektrycznych oraz przy miejskich parkometrach. W ostatnim czasie przestępcy zaczęli się także podszywać pod Krajową Administrację Skarbową, rozprowadzając fałszywe wezwania do zapłaty rzekomych mandatów.

Podrobione wezwania za szybą. Tak działa oszustwo

Schemat działania oszustów zaczyna się od pozostawienia za szybą pojazdu podrobionego zawiadomienia o rzekomym naruszeniu przepisów, np. nieprawidłowym parkowaniu lub przekroczeniu prędkości. Dokument jest starannie przygotowany i wygląda bardzo wiarygodnie. Oszuści powołują się w nim na ustawę "Prawo o ruchu drogowym" oraz używają logotypów instytucji, by nadać mu autentyczność. Zawiadomienie zawiera szczegółowe dane, w tym numer sprawy, odniesienia do konkretnych artykułów ustawy oraz kod QR umożliwiający szybkie dokonanie płatności.

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik zostaje przeniesiony na stronę niemal identyczną z portalami rządowymi lub bankowymi. Wprowadzenie danych i dokonanie płatności powoduje, że pieniądze trafiają w ręce oszustów. Dodatkowo, ofiara może stać się celem kolejnych ataków, takich jak kradzież tożsamości lub utrata dostępu do kont bankowych.

Fałszywe kody QR. Jak uchronić się przed oszustami?

Specjaliści ds. bezpieczeństwa od dawna ostrzegają przed tego rodzaju oszustwami. Przed zeskanowaniem kodu QR warto stosować kilka prostych zasad weryfikacji, które pomagają uniknąć problemów i chronią przed działaniami przestępców.

Dokładnie sprawdzaj dokumenty - prawdziwe mandaty w Polsce są wystawiane osobiście przez funkcjonariuszy lub przesyłane listem poleconym.

Ostrożnie ze skanowaniem QR - kody pochodzące z nieznanych źródeł mogą służyć przestępcom do wyłudzenia pieniędzy.

Weryfikuj źródło informacji - oficjalne serwisy państwowe używają adresów kończących się na .gov.pl. Należy unikać podejrzanych domen.

Kontakt z odpowiednimi służbami - w razie wątpliwości najlepiej potwierdzić autentyczność dokumentu, dzwoniąc do policji lub straży miejskiej.

Chroń swoje dane - nigdy nie udostępniaj informacji osobowych ani danych bankowych na stronach, którym nie ufasz.

Szybka reakcja po płatności - jeśli przypadkowo dokonasz przelewu, natychmiast powiadom bank i policję, przekazując wszystkie szczegóły dotyczące oszustwa.

