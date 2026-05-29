Pierwsze prognozy cen paliw na przyszły tydzień i długi czerwcowy weekend

Spis treści: Benzyna 95 poniżej 6 zł za litr. Co stoi za spadkiem cen paliw? Ceny paliw w rafineriach mocno spadły Pakiet CPN przedłużony. Niższy VAT i akcyza zostają do połowy czerwca Prognoza cen paliw na przyszły tydzień. Ile zapłacimy za benzynę, diesla i LPG?

Według prognoz e-petrol.pl w nadchodzącym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować od 5,96 do 6,09 zł. Dolna granica tego przedziału oznacza zejście poniżej 6 zł, a taka cena na pylonie zawsze mocno działa na wyobraźnię kierowców.

Spadek cen jest szczególnie istotny, gdyż w przyszłym tygodniu wiele osób będzie chciało skorzystać z długiego weekendu i wyjechać z miejsca zamieszkania.

Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę, że końcówka maja przyniosła kierowcom wyraźnie lepsze nastroje. "Ostatnie dni maja dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu" - ocenili w swoim komentarzu. Powód jest prosty: koszty tankowania spadają, bo ceny paliw reagują na niższe globalne notowania ropy naftowej.

Drugim czynnikiem jest przedłużenie pakietu CPN. Jak podkreślili analitycy, ta decyzja "odsuwa w czasie wizję skokowych podwyżek na stacjach". Dla kierowców oznacza to przede wszystkim większą stabilizację w najbliższych dniach i mniejsze ryzyko nagłego wzrostu cen przy dystrybutorach.

Ceny paliw w rafineriach mocno spadły

Najważniejsze zmiany widać w cenach hurtowych. W mijającym tygodniu paliwa w rafineriach wyraźnie potaniały. Średnia hurtowa cena benzyny wynosi obecnie 5303,40 zł za metr sześcienny. To o 378,40 zł mniej niż tydzień wcześniej.

Jeszcze większa przecena dotyczy oleju napędowego. Metr sześcienny paliwa do diesla potaniał w rafineriach o 474,20 zł i kosztuje aktualnie 5572,80 zł. Według komentarza e-petrol.pl jest to najniższa cena od początku marca tego roku. Taka skala spadków w hurcie zwiększa szanse na to, że niższe koszty będą stopniowo widoczne także dla kierowców tankujących na stacjach.

Pakiet CPN przedłużony. Niższy VAT i akcyza zostają do połowy czerwca

W czwartek opublikowano rozporządzenia, które przedłużają obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych do połowy czerwca.

Wg wcześniejszych regulacji pakiet CPN miał obowiązywać do końca maja.

Prognoza cen paliw na przyszły tydzień. Ile zapłacimy za benzynę, diesla i LPG?

Według e-petrol.pl w nadchodzącym tygodniu benzyna 95 ma kosztować od 5,96 do 6,09 zł za litr. Olej napędowy ma być droższy i według prognozy będzie mieścił się w przedziale od 6,22 do 6,33 zł za litr. Autogaz ma kosztować od 3,53 do 3,62 zł za litr.

Największą uwagę przyciąga obecnie benzyna 95. Granica 6 zł działa na kierowców szczególnie mocno, bo przez długi czas była traktowana jako poziom trudny do przebicia w dół. Jeżeli prognoza się sprawdzi, początek czerwca może przynieść jedne z bardziej zauważalnych obniżek ostatnich tygodni.

W przypadku diesla sytuacja wygląda nieco inaczej. Choć hurtowa cena oleju napędowego spadła mocno i znalazła się najniżej od początku marca, detaliczne ceny nadal mają utrzymywać się powyżej 6,20 zł za litr.

Wciąż stosunkowo drogi pozostanie gaz LPG, który nie jest objęty programem LPG. Prognozowany poziom cenowy to 3,53-3,62 zł za litr.

