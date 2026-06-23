Spis treści: Kurs reedukacyjny za 2,5 tys. zł. Rząd tłumaczy podwyżkę Kto musi odbyć kurs reedukacyjny? Zmiany w programie kursu reedukacyjnego O czym uczą się uczestnicy kursów reedukacyjnych?

Podwyżka wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 czerwca 2026 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 czerwca i właśnie wchodzi w życie.

Kurs reedukacyjny za 2,5 tys. zł. Rząd tłumaczy podwyżkę

Autorzy nowych przepisów nie ukrywają, że jednym z celów podniesienia opłaty jest zwiększenie finansowej dolegliwości dla osób, które zdecydowały się prowadzić samochód po alkoholu lub środkach odurzających. W uzasadnieniu podkreślono, że wyższy koszt ma działać prewencyjnie i zniechęcać do podobnych zachowań w przyszłości.

Jak wskazano w dokumentach towarzyszących rozporządzeniu, dotychczasowa opłata w wysokości 500 zł była już nieadekwatna do obecnych realiów ekonomicznych i społecznych. Resort zwraca również uwagę na koszty organizacji kursów oraz kwalifikacje osób prowadzących szkolenia.

W uzasadnieniu zapisano, że "społeczeństwo zdecydowanie potępia kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, zatem opłata za kurs reedukacyjny nie może być zbyt niska".

Kto musi odbyć kurs reedukacyjny?

Kurs reedukacyjny jest obowiązkowy dla osób, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z prowadzeniem samochodu po alkoholu, narkotykach lub innych środkach działających podobnie do alkoholu. Bez ukończenia szkolenia odzyskanie prawa jazdy nie jest możliwe.

Za organizację kursów odpowiadają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników i obejmują dwa ośmiogodzinne spotkania. Łącznie kurs trwa więc 16 godzin.

Zmiany w programie kursu reedukacyjnego

Nowe rozporządzenie nie ogranicza się jedynie do podwyższenia opłaty. Zmieniono również program szkolenia. Do listy obowiązkowych zagadnień dodano temat wpływu alkoholu oraz substancji działających podobnie do alkoholu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych.

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że uczestnicy kursów powinni poznawać nie tylko skutki psychologiczne i społeczne uzależnień, ale również ich konsekwencje zdrowotne. Jak podkreślono, celem zmian jest zwiększenie wartości edukacyjnej szkoleń.

O czym uczą się uczestnicy kursów reedukacyjnych?

Program kursu reedukacyjnego obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Uczestnicy poznają statystyki dotyczące nietrzeźwości na polskich drogach, analizują przyczyny podejmowania ryzykownych decyzji przez kierowców oraz uczą się o zmianach zachodzących w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej osób uzależnionych.

Według autorów przepisów, szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie, studia podyplomowe lub doświadczenie w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. To również jeden z argumentów, który ma uzasadniać znaczący wzrost kosztów kursu.

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