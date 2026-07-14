W skrócie Popularność samochodów z Chin w Polsce stale rośnie, a czerwiec 2026 roku przyniósł rekordowy udział tych marek w krajowym rynku, który wynosi obecnie 14,9 proc.

Najtańszym chińskim modelem w zestawieniu jest MG 3, który w aktualnej promocji kosztuje 69 500 zł i oferuje silnik benzynowy o mocy 115 KM oraz manualną skrzynię biegów.

Wśród najtańszych propozycji znalazł się także siedmioosobowy SUV SWM G03F w cenie 69 900 zł oraz elektryczny miejski maluch Leapmotor T03, dostępny od 73 900 zł.

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Czerwiec 2026 r. był na polskim rynku rekordowy w tym stuleciu pod względem liczby zarejestrowanych, nowych samochodów. Rekord padł również w popularności modeli chińskich marek. Z danych instytutu SAMAR wynika, że obecnie udział chińskich marek w polskim rynku wynosi już 14,9 proc. Nie jest tajemnicą, że trzon klientów tych producentów stanowią nabywcy indywidualni, a dla nich istotna jest cena. Sprawdziliśmy więc, które samochody z Chin są najtańsze i co oferują w podstawie.

MG 3 - od 69 500 zł

MG 3 MG materiały prasowe

Miejski samochód przejętej przez Chińczyków brytyjskiej marki mierzy 4,11 m długości, a rozstaw osi to przyzwoite 2,57 m. Pod maską MG 3 pracuje benzynowy silnik o pojemności 1,5 l i mocy 115 KM, który współpracuje z manualną skrzynią biegów o pięciu przełożeniach. Katalog producenta obiecuje przyspieszenie do 100 km/h w 10,8 s i średnie zużycie paliwa na poziomie 6,1 l/100 km.

W podstawowej wersji auta nabywca otrzymuje m.in. kamerę cofania, projektorowe halogenowe reflektory, zgodność z Android Auto oraz Apple CarPlay, tempomat, manualną klimatyzację sterowaną poprzez ekran czy koła ze stalowymi felgami o średnicy 15 cali. Aktualnie MG proponuje promocję, w ramach której "trójka" jest dostępna za 69 500 zł. Katalogowa cena samochodu, poza promocją, wynosi 73 500 zł.

SWM G03F - od 69 900 zł

SWM G03F materiały prasowe

Uroda tego modelu jest kwestią dyskusyjną, ale nie zmienia to faktu, że w konkurencji "więcej za mniej" osiągnięcia ma wybitne. W promocyjnej cenie niespełna 70 tys. zł otrzymujemy SUV-a o długości 4,61 m i rozstawie osi wynoszącym 2,78 m. Co więcej, samochód przystosowany jest do przewozu siedmiu osób. Pod maską pracuje benzynowy silnik o pojemności 1,5 l i mocy 110 KM. Nie jest to więc demon prędkości. Średnie katalogowe spalanie wynosi 7,2 l/100 km i gdyby choć w przybliżeniu pokrywało się z doświadczeniem użytkowników, oznaczałoby całkiem niezły rezultat.

Pojemność bagażnika wynosi 165 l przy przewożeniu siedmiu osób, 705 l przy piątce pasażerów lub 1564 l po złożeniu oparć kanapy. Cennik G03F nie przewiduje wersji wyposażeniowych. Klient otrzymuje m.in. kamerę cofania, dzienne światła LED, zgodny z Android Auto system multimedialny z ekranem o przekątnej 7 cali, jednostrefową klimatyzację czy bezkluczykowy dostęp. Dla części nabywców zaletą auta będzie spory prześwit, wynoszący 195 mm.

Leapmotor T03 - od 73 900 zł

Na wciśnięty gaz Leapmotor T03 reaguje liniowo, bez buksowania kołami. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Czas na pierwsze w zestawieniu auto o napędzie elektrycznym. T03 to miejski maluch o długości 3,62 m i bardzo przyzwoitym w stosunku do niej rozstawie osi wynoszącym 2,40 m. Praktyczność auta podnosi piątka drzwi oraz bagażnik o pojemności 210 l, z naddatkiem wystarczający na zakupy. Samochód o mocy 97 KM dysponuje akumulatorem trakcyjnym o pojemności 37,3 kWh. W cyklu mieszanym przekłada się to na zasięg 265 km, ale w cyklu miejskim - a zapewne tak najczęściej wykorzystywane jest to auto - katalogowy zasięg wzrasta już do 395 km. Maksymalna moc ładowania prądem stałym to niezbyt imponujące 45 kW.

T03 dostępny jest tylko w jednej wersji wyposażenia. Klient otrzymuje m.in. adaptacyjny tempomat, czujniki i kamerę cofania, panoramiczny szklany dach, manualną klimatyzację, kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay system multimedialny z ekranem centralnym o przekątnej 10,1 cala i aluminiowe felgi o średnicy 15 cali.

Leapmotor T03 podczas jazdy punktuje całkiem sprawnie działającym zawieszeniem, ale pozamiejskie trasy obnażają jego wrażliwość na podmuchy bocznego wiatru.

BAIC Beijing 3 - od 74 900 zł

BAIC Beijing 3 BAIC materiały prasowe

Choć katalogowa cena tego modelu wynosi 84 900 zł, to obecnie skorzystać można z oferty, obniżającej cenę "trójki" o 10 tys. zł. Crossover o długości 4,33 m otrzymał rozstaw osi na poziomie 2,57 m, a więc w kabinie nie należy liczyć na zapas miejsca godny najprzestronniejszych kompaktów. Podstawowa pojemność bagażnika wynosi 390 l. Benzynowy silnik o pojemności 1,5 l dysponuje mocą 136 KM i współpracuje z sześciobiegową, manualną przekładnią. Katalogowo auto przyspiesza do 100 km/h w czasie 11,2 s.

Katalog przewiduje tylko jedną wersję wyposażenia i skromnie została ona nazwana "Luxury". Nabywca otrzymuje m.in. immobilizer i alarm, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomagającymi przy parkowaniu, czujniki parkowania, reflektory LED, elektrycznie sterowane okno dachowe, klimatyzację, system multimedialny z ekranem o przekątnej 10 cali i wsparciem dla Android Auto oraz Apple CarPlay, 17-calowe, aluminiowe obręcze kół czy metalizowany lakier.

Dongfeng Shine - od 84 900 zł

Dongfeng Shine materiały promocyjne

Promocja na poziomie 5 tys. zł nie jest może rewolucją, ale pozwoliła modelowi Shine na wskoczenie do pierwszej piątki aktualnie najtańszych samochodów z Chin. Auto o długości 4,67 m i z rozstawem osi na poziomie 2,68 m w podstawowej wersji oferuje moc 117 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje dość długie 12,4 s, a katalogowe zużycie paliwa wynosi 6,2 l/100 km.

Standardowo samochód wyposażony jest w koła z aluminiowymi obręczami o średnicy 16 cali, 7-calowy ekran zastępujący zegary, skórzane obszycie kierownicy, reflektory LED, automatyczną klimatyzację, bezkluczykowy dostęp, centralny ekran o przekątnej 13 cali, kamery 360 stopni i czujniki parkowania z tyłu.





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