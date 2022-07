Peugeot 9X8 zadebiutuje na torze Monza już w ten weekend

Maciej Olesiuk Wiadomości

Dołącz do nas:

Ostatnie chwile pozostały do pierwszego występu obu egzemplarzy Peugeota 9X8. Na torze Monza we Włoszech, 10 lipca 2022 roku francuski producent powróci do wyścigów długodystansowych. Tym razem z autem hybrydowym.

Zdjęcie Wyścig 6 Hours of Monza odbędzie się już w tę niedzielę (10 lipca). / materiały prasowe