Parkowanie zależne od pensji. Wrocław oficjalnie zmienił zasady

W skrócie Rada Miejska we Wrocławiu przyjęła uchwałę powiązującą opłaty za postój w strefie płatnego parkowania z wysokością płacy minimalnej, która zacznie obowiązywać od 1 lutego 2027 roku.

Nowy system ma zwiększyć rotację aut i wpływy do budżetu o milion złotych miesięcznie, gdyż obecne stawki postoju są jednymi z najniższych wśród dużych polskich miast.

Uchwała wprowadza bezpłatne parkowanie dla weteranów i działaczy opozycji oraz zmienia zasady dostarczania wezwań do zapłaty poprzez system e-Doręczeń lub listy hybrydowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Wrocław zdecydował się na rozwiązanie, które sprawi, że ceny za postój w miejskiej strefie płatnego parkowania będą automatycznie powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że kierowcy nie poznają ostatecznych stawek aż do momentu ogłoszenia przez rząd wysokości płacy minimalnej na 2027 rok. Uchwałę przyjęto podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej.

Opłaty będą rosły razem z płacą minimalną

Przygotowując projekt zmian, urzędnicy oparli się na analizie wykonanej przez zewnętrzną firmę. Wynika z niej, że obecne stawki nie zapewniają odpowiedniej rotacji samochodów, a miejsca parkingowe w strefie są zajęte praktycznie w 100 proc. Zdaniem autorów opracowania oznacza to konieczność dostosowania opłat do obecnych realiów gospodarczych.

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomasz Staruchowicz przekonywał podczas obrad, że we Wrocławiu wyraźnie widać zjawisko wielogodzinnego zajmowania miejsc postojowych. Zwracał również uwagę, że opłaty obowiązujące w stolicy Dolnego Śląska należą do najniższych wśród dużych miast. Według szacunków miasta, nowe stawki mają zwiększyć wpływy do budżetu o około 1 mln zł miesięcznie. Poprzednia podwyżka opłat została wprowadzona w 2021 roku.

Jak zmienią się stawki za parkowanie we Wrocławiu

Obecnie pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł w zwykłej strefie płatnego parkowania, 5 zł w śródmiejskiej strefie B i 7 zł w śródmiejskiej strefie A. Po zmianach wysokość opłat będzie wyliczana jako procent minimalnego wynagrodzenia. Gdyby nowe przepisy obowiązywały przy obecnej płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł, pierwsza godzina kosztowałaby odpowiednio 4,80 zł (0,1 procenta minimalnego wynagrodzenia), 6,70 zł (0,14 proc.) i 9,10 zł (0,19 proc.).

Zmieniłyby się również opłaty za kolejne godziny postoju. W zwykłej strefie druga godzina kosztowałaby 5,70 zł, trzecia 6,70 zł, a czwarta i każda następna 4,80 zł. W śródmiejskiej strefie B byłyby to odpowiednio 7,60 zł, 9,10 zł i 6,70 zł. Najdroższa strefa A oznaczałaby koszt 10,50 zł za drugą godzinę, 12,40 zł za trzecią oraz 9,10 zł za czwartą i każdą kolejną.

To jednak jedynie wyliczenia oparte na obecnym minimalnym wynagrodzeniu. Ponieważ nowe przepisy wejdą w życie dopiero 1 lutego 2027 roku, rzeczywiste kwoty będą wyższe. Rząd zaproponował już, aby płaca minimalna od przyszłego roku wynosiła 4950 zł, a jej ostateczna wysokość ma zostać ogłoszona najpóźniej 15 września.

Burzliwa dyskusja podczas głosowania

Jak poinformował PAP - projekt wzbudził sporo emocji wśród radnych. Przedstawiciele opozycji oceniali, że mieszkańcy zostaną obciążeni zbyt wysokimi kosztami. Padały argumenty, że centrum miasta powinno pozostać dostępne także dla osób, które przyjeżdżają tam samochodem w celu załatwienia codziennych spraw, a nie tylko dla najzamożniejszych kierowców.

Pojawiły się również głosy krytyczne wobec samego mechanizmu powiązania opłat z płacą minimalną, ponieważ oznacza on automatyczny wzrost stawek bez konieczności każdorazowego podejmowania nowej uchwały.

Zwolennicy zmian odpowiadali, że miasto oferuje alternatywę w postaci komunikacji publicznej. Przypomniano, że roczny bilet za 800 zł pozwala korzystać z autobusów, tramwajów i pociągów w granicach Wrocławia. Ostatecznie projekt został przyjęty stosunkiem głosów 23 do 2, przy 4 głosach wstrzymujących się.

Nowa uchwała obejmuje również inne zmiany. Bezpłatne parkowanie otrzymają weterani, kombatanci, działacze opozycji komunistycznej, Pionierzy Wrocławia oraz osoby, które ich przewożą. Zmienią się także zasady doręczania wezwań do zapłaty - będą trafiały za pośrednictwem systemu e-Doręczeń lub jako listy hybrydowe. Obecnie we Wrocławiu funkcjonuje około 9,5 tys. płatnych miejsc postojowych, a plany magistratu zakładają zwiększenie ich liczby do 18 tys. do 2028 roku.

Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL