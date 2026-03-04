W skrócie Przez ponad 14 lat na parkingu przy ul. Tuwima w Łodzi funkcjonował parkomat, mimo że teren nie znajduje się w pasie drogi publicznej.

W związku z pobieraniem opłat bez podstawy prawnej zgłoszono zawiadomienie do prokuratury, a Zarząd Dróg i Transportu potwierdził brak obowiązku płacenia na tym parkingu.

Strefa płatnego parkowania w Łodzi nadal się rozszerza, obejmując coraz większy obszar miasta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Parkowanie w Łodzi. Sprawa parkomatu przy ul. Tuwima

Kontrowersje dotyczą parkingu znajdującego się w pobliżu stacji paliw przy ul. Tuwima w Łodzi. Przez wiele lat kierowcy płacili tam za postój przy użyciu parkomatu.

Według społeczności LDZ Zmotoryzowani Łodzianie urządzenie działało w tym miejscu od 2011 roku do maja 2025 roku. Organizacja twierdzi, że przez cały ten okres opłaty mogły być pobierane bez podstawy prawnej, ponieważ parking znajduje się poza pasem drogi publicznej.

Rozwiń

Z tego powodu złożono zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za organizację systemu parkowania w mieście. Według autorów zawiadomienia łączna kwota opłat pobranych od kierowców może sięgać milionów złotych.

Parkomat zdemontowany. Kierowcy nadal płacą za parkowanie

Parkomat przy ul. Tuwima został zdemontowany około dwóch miesięcy temu. Mimo to część kierowców nadal opłaca parkowanie w tej okolicy, korzystając z innych parkomatów znajdujących się w pobliżu.

Do takich sytuacji dochodzi m.in. dlatego, że nie wszyscy kierowcy wiedzą o zmianach. W praktyce część osób wciąż zakłada, że parking pozostaje częścią strefy płatnego parkowania.

Jedną z mieszkanek Łodzi, która przyjechała na spotkanie w tej okolicy, zaparkowała samochód przy stacji paliw. Nie widząc parkomatu, zapytała o zasady parkowania na stacji. Usłyszała, że postój jest płatny, dlatego opłaciła parkowanie w innym urządzeniu znajdującym się przy ulicy. Dopiero później dowiedziała się, że w tym miejscu opłata nie była konieczna.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie parkowania w Łodzi

Społeczność LDZ Zmotoryzowani Łodzianie twierdzi, że sprawa może dotyczyć rażącego nadużycia uprawnień, o którym mowa w art. 231 kodeksu karnego. W zawiadomieniu wskazano także możliwość poświadczenia nieprawdy w dokumentacji urzędowej.

Autorzy zawiadomienia podkreślają, że przez lata bilety parkingowe mogły sugerować kierowcom, że pobierane opłaty są w pełni legalne. Organizacja domaga się, aby ewentualne postępowanie prowadziła jednostka spoza Łodzi, co ich zdaniem miałoby zagwarantować bezstronność śledztwa.

Stanowisko Zarządu Dróg i Transportu

Do sprawy odniósł się także Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w odpowiedzi na pytania redaktora Gazety Wyborczej. Rzecznik instytucji przypomniał, że płatne parkowanie w tej części miasta funkcjonuje od 2003 roku.

Jednocześnie wyjaśnił, że parking przy ul. Tuwima znajduje się poza pasem drogi publicznej. Opłaty w strefie płatnego parkowania mogą być pobierane wyłącznie w pasie drogi publicznej, dlatego w takich miejscach nie można stosować standardowych zasad funkcjonowania miejskiej strefy. Obecnie kierowcy nie muszą wnosić opłat za postój na parkingu przy stacji paliw w tej lokalizacji.

Strefa płatnego parkowania w Łodzi nadal się rozszerza

Sprawa parkomatu przy ul. Tuwima pojawia się w czasie, gdy Łódź rozwija system płatnego parkowania. W październiku 2025 roku strefa została rozszerzona m.in. o rejon Radiostacji.

Roczny abonament dla mieszkańców wynosi obecnie 365 zł. Od czerwca 2025 roku zmieniono także godziny obowiązywania opłat. Kierowcy muszą płacić za parkowanie w godzinach 7-19, podczas gdy wcześniej obowiązywały godziny 8-18. Strefa obejmuje coraz większy obszar centrum miasta, w tym m.in. ulice Kopernika, Targową, Narutowicza czy Pomorską.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja