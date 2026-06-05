W skrócie W centrach europejskich miast brakuje przestrzeni, a miejsca parkingowe zajmują znaczną część dostępnej powierzchni.

Automatyczne systemy parkingowe pozwalają na znacznie efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni, zajmując nawet o 60 proc. mniej miejsca niż tradycyjne parkingi.

Zautomatyzowane parkingi są bardziej złożone technicznie i droższe w budowie oraz eksploatacji, a w godzinach szczytu czas oczekiwania może być dłuższy niż na standardowych parkingach.

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Odpowiedzią na to wyzwanie mogą być zautomatyzowane systemy parkingowe, które całkowicie zmieniają sposób budowy parkingów wielopoziomowych. Pierwsze takie rozwiązania są już testowane w Europie.

Jak działają automatyczne parkingi?

Zasada ich działania w dużym stopniu przypomina nowoczesne magazyny. Kierowca podjeżdża pod budynek, parkuje auto w specjalnej kabinie i wysiada. Od tego momentu cały ciężar "parkowania" przejmuje automatyka.

Windy, platformy przesuwne i automatyczne systemy transportowe samodzielnie przewożą samochód na wyznaczone miejsce parkingowe. Ponieważ wewnątrz systemu nie poruszają się ludzie, a auta nie muszą same jeździć, miejsca postojowe można zaprojektować znacznie ciaśniej niż w klasycznym parkingu wielopoziomowym.

Według producenta systemów parkingowych Lodige Industries, taka technologia pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania powierzchni nawet o 60 procent. Oznacza to, że na tę samą liczbę miejsc parkingowych potrzeba znacznie mniej miejsca niż w tradycyjnym budynku.

Dlaczego klasyczne parkingi zajmują tyle przestrzeni?

Wystarczy spojrzeć na typowy parking wielopoziomowy, by zauważyć, że ogromna część jego powierzchni w ogóle nie służy do parkowania. Lwią część zajmują pasy ruchu, rampy zjazdowe, obszary do zawracania oraz powierzchnie dla wjazdów i wyjazdów.

Szczególnie rampy i drogi wewnętrzne pochłaniają niewiarygodnie dużo miejsca. W gęsto zabudowanych centrach miast staje się to coraz większym problemem.

Największy automatyczny parking w Europie

W duńskim Aarhus, pod centrum kulturalno-administracyjnym DOKK1, działa największy zautomatyzowany system parkingowy w Europie.

Obiekt oferuje 972 miejsca parkingowe i obsługuje codziennie nawet 2 tysiące pojazdów. Według operatora system osiąga dostępność na poziomie około 99,5 procent, a od momentu uruchomienia przeprowadzono w nim już ponad dwa miliony operacji parkowania.

W Rotterdamie powstaje z kolei projekt "De Sax", w którym zautomatyzowany parking na 334 miejsca zostanie zintegrowany z kompleksem łączącym mieszkania, biura i inne funkcje miejskie. Parking został tuywzględniony od samego początku projektu.

Jeszcze bardziej spektakularny jest projekt w historycznej części Amsterdamu. W dzielnicy pełnej kanałów powstał automatyczny parking ulokowany bezpośrednio nad linią metra. Warunki do projektowania były tam wyjątkowo trudne, z tego powodu klasyczny parking wielopoziomowy nie wchodził w grę. Kompaktowa konstrukcja systemu automatycznego pozwoliła pomieścić 270 miejsc parkingowych, w tym 56 stanowisk ładowania aut elektrycznych.

Wady automatycznych parkingów

Mimo licznych zalet, automatyczne systemy parkingowe nie są uniwersalnym rozwiązaniem i nie sprawdzą się w każdym miejscu. Konstrukcje te są technicznie znacznie bardziej złożone niż klasyczne parkingi, a ich projektowanie, budowa i utrzymanie wymagają specjalistycznej wiedzy.

Koszty inwestycyjne również bywają wyższe niż w przypadku tradycyjnego budynku. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia - w godzinach szczytu "wjazd" na taki parking może pochłonąć więcej czasu niż w przypadku klasycznej konstrukcji wielopoziomowej.

Mimo wielu wyzwań, zainteresowanie automatycznymi systemami parkingowymi rośnie z roku na rok. Powód jest oczywisty - miasta dysponują ograniczoną powierzchnią, której zresztą będzie coraz mniej, wraz z inwestycjami, które pochłaniają ostatnie wolne miejsca w miastach.

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