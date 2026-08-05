Paliwowy gigant wchodzi do Polski. Gdzie powstanie pierwsza stacja?

W skrócie Amerykańska sieć stacji paliw Gulf wchodzi do Polski, a jej pierwsza placówka powstanie w Radulach pod Białymstokiem przy drodze ekspresowej S8.

Firma stawia na model franczyzowy, oferując przedsiębiorcom tzw. miękką franczyzę, która zapewnia większą swobodę w polityce cenowej i zakupowej.

Oprócz paliw standardowych stacje będą oferować linię paliw premium Gulf Ultura, a także ofertę gastronomiczną, kawę oraz całodobowe sklepy.

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Gulf to firma z ponad 125-letnią historią. W Polsce marka znana jest głównie z olejów silnikowych do samochodów, motocykli i pojazdów użytkowych. Gulf produkuje również oleje przekładniowe oraz płyny: chłodzące, hamulcowe i hydrauliczne. Teraz amerykańska marka chce wejść na bardzo konkurencyjny polski rynek stacji paliw.

O planach opowiedział w dwumiesięczniku "Stacja Benzynowa" Paweł Śron, który jest dyrektorem operacyjnym w Gulf Fuels Poland.

Pierwsza stacja Gulf powstanie przy drodze S8

Gulf w Polsce rozpocznie działalność od pierwszej stacji, która powstanie w Radulach pod Białymstokiem, przy drodze ekspresowej S8. Będzie to obiekt własny marki, który będzie traktowany jako referencyjny. Firma w ten sposób zamierza zaprezentować swój standard, w tym ofertę paliw premium.

Jednak docelowo marka chce rozwijać swoją działalność dzięki franczyzie, a więc za opłatą będzie udzielać prawa do używania loga i brandingu, przy czym franczyzobiorca będzie oczywiście musiał spełniać wymagania marki. Firma nie zamierza więc stawiać własnych stacji, ale chce przyłączyć do swojej sieci stacje niezależnych przedsiębiorców.

Czym Gulf chce przyciągnąć stacje do współpracy?

Jak podkreśla Paweł Śron, Gulf chce zachęcić do współpracy stosując tzw. "miękką" franczyzę, co oznacza, że przedsiębiorca będzie miał znacznie większą swobodę działania niż jest to w przypadku współpracy z dużymi koncernami obecnymi w Polsce od lat.

- Partner zachowuje własną politykę cenową na paliwach standardowych, ma elastyczność zakupową i może dopasować ofertę do lokalnego rynku. My dostarczamy markę, standardy, wsparcie operacyjne i marketingowe oraz produkt premium, Gulf Ultura - mówi Paweł Śron.

Gulf to marka amerykańska ale od lat jest obecna m.in. w wielu krajach Europy Bloomberg Getty Images

Paliwa premium mają być zresztą tym, co ma wyróżniać stacje Gulf. W linii Ultura znajdą się benzyna 100 oraz olej napędowy.

Paliwa to nie wszystko. Co jeszcze zaoferują stacje Gulf?

Równie ważna dla marki będzie oferta pozapaliwowa, a więc myjnia i całodobowy sklep, w którego ofercie znajdzie się m.in. firmowa kawa oraz gastronomia. Dyrektor podkreśla, że czystość, szeroka oferta i sprawna obsługa mają być tym, co przyciągnie kierowców ponownie na stacje, a nie niższa o kilka groszy cena paliwa.

A co z infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych? Dla Gulfa nie będzie to priorytet. Paweł Śron powiedział, że firma realistycznie patrzy na elektromobilność i zdaje sobie sprawę, że w Polsce paliwa tradycyjne jeszcze przez wiele lat będą kluczowe. Ewentualne decyzje o budowie ładowarek mają być podejmowane w przyszłości, brane będą pod uwagę lokalizacja i ekonomika inwestycji. Innymi słowy - jeśli będą klienci, którzy będą potrzebowali prądu, to ładowarki będą stawiane.