W skrócie Średnie ceny benzyny i diesla w Polsce wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia.

Najtańsze paliwo można znaleźć w województwie śląskim i na Warmii i Mazurach, najdroższe na Mazowszu i Kujawach i Pomorzu.

Na wzrost cen wpływają notowania ropy, kurs złotego do dolara oraz koszty logistyki i infrastruktury.

Ceny paliw w Polsce rosną. Nowe dane z rynku

Z najnowszych analiz portalu e-petrol.pl wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły. Litr benzyny 95 podrożał średnio o 5 gr, a olej napędowy o 3 gr. O 5 gr wzrosła również cena autogazu. Obecnie średnia cena benzyny 95 w Polsce wynosi 5,67 zł za litr. W przypadku diesla kierowcy płacą przeciętnie 5,96 zł za litr. LPG kosztuje średnio 2,74 zł za litr.

Przy przeciętnym baku o pojemności 50 litrów oznacza to wydatek wyższy o kilka złotych przy każdym tankowaniu. Dla kierowców pokonujących długie trasy różnica jest już wyraźnie odczuwalna.

Najtańsze i najdroższe paliwo. Gdzie zapłacisz najmniej?

Różnice cenowe między regionami pozostają widoczne. Najtańszą benzynę 95 oraz LPG można obecnie znaleźć w województwie śląskim. Średnia cena benzyny wynosi tam 5,55 zł za litr, a autogazu 2,69 zł za litr.

Najtańszy olej napędowy tankują kierowcy na Warmii i Mazurach, gdzie średnia cena diesla wynosi 5,81 zł za litr. To jeden z niewielu regionów, w których paliwo pozostaje wyraźnie poniżej poziomu 6 zł.

Najdrożej jest na Mazowszu. W tym regionie litr benzyny 95 kosztuje średnio 5,84 zł, a oleju napędowego 6,06 zł. Z kolei na Kujawach i Pomorzu notowane są najwyższe ceny LPG, sięgające 2,81 zł za litr.

Dlaczego paliwo drożeje? Co wpływa na ceny?

Za ostatnie podwyżki odpowiada kilka czynników. W przypadku LPG kluczowe znaczenie mają problemy z dostępnością gazu płynnego w sprzedaży hurtowej oraz wzrost jego cen na rynku hurtowym. Na ceny benzyny i oleju napędowego wpływają także notowania ropy naftowej na światowych giełdach oraz kurs złotego wobec dolara. Osłabienie krajowej waluty automatycznie podnosi koszt importu paliw.

Znaczenie mają również rosnące koszty transportu, magazynowania oraz utrzymania infrastruktury stacji paliw. Te wydatki stopniowo przenoszone są na klientów.

