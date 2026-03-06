W skrócie Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce rosną, osiągając już niemal 6 zł za litr benzyny i 6,41 zł za litr oleju napędowego.

Ekspert wskazuje na trwającą presję cenową związaną z napiętą sytuacją geopolityczną oraz blokadą Cieśniny Ormuz, przewidując dalsze podwyżki.

Na niektórych stacjach ceny przekroczyły 7 zł za litr, ale Polska nie ma obecnie problemów z zaopatrzeniem w paliwo według analizy ekspertów i przedstawicieli Orlenu.

Benzyna 95-oktanowa kosztuje już w Polsce średnio 5,99 zł za litr, a cena oleju napędowego osiągnęła już 6,41 zł za lit. W przypadku benzyny oznacza to 25 groszy więcej niż w tygodniu poprzedzającym uderzenie na Iran.

Od ubiegłej środy olej napędowy podrożał już średnio o 41 groszy na litrze. O stosunkowo niewielkich podwyżkach - o 8 groszy na litrze - mówić można jedynie w przypadku LPG, które kosztuje dziś średnio 2,88 zl za litr - wynika z najnowszej analizy branżowego e-petrol.pl.

Ekspert mówi jasno - to jeszcze nie koniec podwyżek

Czy w najbliższym czasie jest szansa na stabilizację cen paliw, czy raczej kierowcy muszą przygotować się na dłuższą niepewność na stacjach?

Niestety wszystkie dane wskazują na to, że ceny będą rosnąć nadal i równie szybko jak do tej pory

Ekspert tłumaczy, że przyczyną podwyżek jest oczywiście napięta sytuacja geopolityczna i blokada Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi około 1/5 światowych dostaw morskich ropy naftowej. To powoduje skokowy wzrost cen ropy na światowych rynkach, która błyskawicznie przenosi się na ceny w hurcie.

"Jeśli chodzi o skalę podwyżek, myślę, że możemy spokojnie mówić o nawet kilkudziesięciu groszach jeszcze w skali najbliższych kilku dni" - ostrzega Bogucki.

Nawet 7 zł za litr? "To nie straszenie, to stwierdzenie faktu"

Czy oznacza to, że - zwłaszcza w przypadku oleju napędowego - na polskich stacjach benzynowych zobaczyć możemy wkrótce ceny ocierające się o pułap 7 zł za litr?

To nie jest, niestety, kłamstwo. To że "idziemy w stronę 7 złotych" nie oznacza jeszcze, że chodzi o 7 złotych. Raczej mówimy "sześć kilkadziesiąt”. Ale nie jest to straszenie, tylko stwierdzenie faktu

Ekspert przyznaje, że są już stacje, na których ceny przekroczyły 7 zł za litr, ale trzeba pamiętać, że - jak już informowaliśmy - niektórzy sprzedawcy detaliczni podnosząc ceny starają się zapewnić ciągłość dostaw i ograniczyć wykupywanie paliwa "na zapas" przez rolników. Jak już informowaliśmy, rolnicy z początkiem marca ruszają w pole z nawozami, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na olej napędowy, zwłaszcza w hurcie. Stąd wprowadzana w wielu hurtowniach reglamentacja paliwa i - związane z nią - duże podwyżki cen oleju napędowego.

"7 zł za litr to oczywiście jeszcze pewien poziom ekstremalny, ale mimo wszystko wydaje się, że w tę stronę na wielu stacjach będziemy zmierzać" - dodaje ekspert.

Bogucki uspokaja, że Polska nie ma dziś problemu z zaopatrzeniem w paliwo, a łańcuchy dostaw pozostają stabilne. Jeszcze w poniedziałek przedstawiciele Orlenu tłumaczyli w rozmowie z naszą redakcją, że koncern nie sprowadza ropy przez Cieśninę Ormuz i nie przewiduje zagrożeń dla dostaw paliw w Polsce.

Ekspert e-petrol.pl zastrzega jednak, że niektóre stacje benzynowe mogą mieć przejściowe przerwy w zaopatrzeniu, jeśli kierowcy ulegną "panice konsumenckiej", co skutkować może chwilowymi problemami z dostępnością cystern. Apeluje więc, by nie reagować na obecną sytuację w sposób emocjonalny i tankować "normalnie", gdy pojawia się taka potrzeba.

