Padł rekord stulecia. Polacy kupują samochody na potęgę

W skrócie W czerwcu 2026 roku zarejestrowano rekordową w XXI wieku liczbę 66 443 nowych samochodów osobowych i dostawczych, co stanowiło wzrost o 19,7 procent w porównaniu do czerwca 2025 roku.

Liderem rejestracji wśród marek w czerwcu 2026 roku została Toyota, natomiast najpopularniejszym modelem samochodu okazała się Škoda Octavia.

Udział chińskich marek w polskim rynku osiągnął w czerwcu 2026 roku rekordowy poziom 14,9 procent, a marka MG jako pierwsza z tego kraju przekroczyła barierę 2 tysięcy zarejestrowanych pojazdów w jednym miesiącu.

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Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, które przytoczył serwis SAMAR, w czerwcu 2026 r. zarejestrowano 66 443 nowe samochody osobowe i dostawcze. Było to o 19,7 proc. więcej niż czerwcu 2025 r. Liczba aut osobowych i dostawczych zarejestrowanych od początku stycznia do końca czerwca 2026 r. wyniosła 349 869 sztuk. To o 9,9 proc. Więcej niż w porównywalnym okresie 2025 r.

Najpopularniejsze marki samochodów w Polsce

W czerwcu 2026 r. padł rekord tego stulecia pod względem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych, a także z osobna aut osobowych i pojazdów dostawczych. Które marki i modele cieszyły się największą popularnością?

Jak informuje SAMAR, w czerwcu liderem była Toyota, która osiągnęła wynik 6807 zarejestrowanych aut. Na drugim miejscu uplasowała się Skoda z rezultatem 6354 samochodów, a podium zamknął Volkswagen z liczbą 4415 zarejestrowanych pojazdów.

Do pierwszej dziesiątki nie udało się przebić żadnej z marek pochodzenia chińskiego. Kolejne miejsca pod względem popularności zajęły: Kia, BMW, Mercedes, Dacia, Renault, Hyundai i Audi.

Najpopularniejsze nowe samochody w Polsce

Interesująco robi się, kiedy spojrzymy na szczegóły. Jak się okazuje, na szczyt udało się tu dostać modelom takich marek, które nie są reprezentowane na liście na liście najpopularniejszych producentów. Palma pierwszeństwa przypadła Skodzie Octavii (2106 szt.). Za nią uplasowała się Toyota Corolla (1984 szt.), a dalej Kia Sportage (1556 szt.). Dwa pierwsze to popularne auta firmowe, a w czerwcu aż 69,5 proc. rejestracji dokonały firmy.

Czwarte miejsce najpopularniejszych modeli w czerwcu zajęło MG HS (1126 szt.). Marka o brytyjskim rodowodzie, ale należąca dziś do Chińczyków, kusi całkiem sporym SUV-em z hybrydowym napędem w rozsądnej cenie. Producentowi z Państwa Środka w czerwcowym zestawieniu udało się wyprzedzić Hyundaia Tucsona zaledwie o jedną sztukę. Na dalszych miejscach znalazły się: Toyota Yaris Cross (1073 szt.), Volvo XC60 (950 szt.), Toyota Yaris (921 szt.), Dacia Duster (914 szt.) oraz Volkswagen T-Roc (813 szt.).

Szturm chińskich marek na polski rynek

Jeszcze kilka lat temu samochody chińskich marek były na polskich drogach niezwykle rzadkim zjawiskiem. To jednak szybko się zmienia. W czerwcu 2026 r. padł również rekord pod względem udziału marek Państwa Środka na naszym rynku. Wyniósł on 14,9 proc. i pobił rezultat z maja, wynoszący 14,6 proc.

Co prawda żadna z chińskich marek nie przedostała się jeszcze do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych producentów samochodów w Polsce, ale może być to kwestią czasu. I to niezbyt odległego. Czerwiec 2026 r. był pierwszym miesiącem, w którym zarejestrowano ponad 2 tys. samochodów chińskiej marki - było nią MG.

Spore perspektywy mają także inni dalekowschodni producenci. Jak wyliczył SAMAR, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. Omoda zanotowała wzrost liczby zarejestrowanych samochodów aż o 123,4 proc. Chińscy producenci przekonują do siebie przede wszystkim atrakcyjną ceną, a dane pokazują, że nie jest to chybiona strategia.





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