W skrócie Toyota C-HR przez dziesięć lat obecności na rynku sprzedała się w Polsce w liczbie blisko 94 tysięcy egzemplarzy, a w Europie przekroczyła 1,2 miliona sprzedanych sztuk.

Model C-HR od początku wyróżniał się designem inspirowanym europejskim gustem i jako pierwszy w segmencie oferował pełną hybrydę, a w drugiej generacji gamę napędów rozszerzono do czterech wersji, w tym plug-in.

Aż 67 procent kupujących ten model w 2019 roku nie miało wcześniej Toyoty, natomiast wersje hybrydowe i plug-in hybrid odpowiadają za ponad 90 procent sprzedaży C-HR w Polsce.

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Przez większość swojej historii Toyota sprzedawała w Europie produkty podporządkowane rozsądkowi. Celem była niezawodność, oszczędna jazda, hybrydowy napęd, a przede wszystkim niska utrata wartości. Klienci (poza paroma wyjątkami) kupowali produkty tej marki nie kierując się emocjami tylko czystym pragmatyzmem.

Wtem na rynku w 2016 roku pojawiła się zupełnie nowa Toyota C-HR i mocno namieszała w szykach. Czas i liczby pokazują, że jest to pierwszy model tej marki, który wypełnił lukę, w której o zakupie decydują emocje. To nie są mrzonki. Według najnowszych danych PZPM, Toyota jest liderem polskiego rynku (z udziałem blisko 15 proc.). Tego wyniku nie udałoby się osiągnąć bez C-HR w cenniku.

Toyota C-HR z Francji, nie z Japonii. Jak to możliwe?

Pierwsza generacja C-HR nie powstała w Tokio. Za nadwozie odpowiadało europejskie studio Toyota ED2 w Sophii Antipolis na południu Francji. Europejska centrala marki przekazywała japońskim inżynierom wytyczne dotyczące właściwości jezdnych i oczekiwań klientów na Starym Kontynencie.

Toyota C-HR Toyota materiały prasowe

To było odwrócenie dotychczasowego porządku. Wcześniej Europa dostawała w dużej mierze globalne modele dostosowane do lokalnych przepisów. C-HR zaprojektowano od początku pod europejski gust.

Efekt był natychmiast zauważalny. Ostro cięte linie, ukryta klamka tylnych drzwi i opadający ku tyłowi dach upodobniły crossovera do sportowego coupe. W segmencie, w którym do tej pory dominowały pudełkowate sylwetki, było to zerwanie z dotychczasową konwencją. Branża szybko to doceniła. Toyota C-HR stanęła na podium konkursu World Car Design of the Year 2017.

Toyota C-HR Toyota materiały prasowe

Stylistyka nie była tylko dodatkiem do sprawdzonej technologii napędowej. Według badań producenta ponad połowa nabywców wskazuje design jako główny powód zakupu.

Dlatego druga generacja modelu, zaprezentowana w 2023 roku, poszła o krok dalej z europeizacją modelu. Samochód zaprojektowano w belgijskim centrum technicznym w Zaventem, a produkcję zlecono tureckiemu zakładowi Toyota Motor Manufacturing Turkey w Sakaryi, gdzie powstają również akumulatory do wersji Plug-in Hybrid.

C-HR miał zapewniać bardzo dobre właściwości jezdne, w przeciwieństwie do ówczesnych SUV-ów. Platforma TNGA-C obniżyła środek ciężkości, a zawieszenie strojono pod europejskie drogi. Dla najbardziej wymagających klientów przygotowano wersje GR Sport. Otrzymała sztywniejsze zawieszenie, przeprojektowany układ kierowniczy i amortyzatory ZF Sachs z systemem FSD. Auto, które startowało jako oszczędny crossover, dziesięć lat później sprzedaje się też jako sportowy kompakt.

Jakie napędy w Toyocie C-HR?

W 2016 roku hybryda w segmencie kompaktowych crossoverów to była rzadkość. Konkurenci proponowali głównie klasyczne silniki benzynowe lub silniki Diesla. Toyota C-HR jako pierwsza oferowała pełny napęd hybrydowy. Pod maskę trafił silnik 1.8 o rekordowej, jak na tamten moment, sprawności termicznej bliskiej 40 proc.

Gama napędów rosła stopniowo. Do ekonomicznej hybrydy 1.8 dołączyła mocniejsza jednostka 2.0. W drugiej generacji pojawiła się kolejna nowość, czyli ładowany z gniazdka wariant PHEV. Obecnie Toyota C-HR oferuje cztery wersje napędowe:

1.8 Hybrid,

2.0 Hybrid Dynamic Force,

2.0 Hybrid Dynamic Force AWD-i

2.0 Plug-in Hybrid.

Zamiast przekonywać wszystkich do jednego rozwiązania, Toyota zebrała w jednym modelu kilka wariantów elektryfikacji.

Toyota C-HR Toyota materiały prasowe

Dwóch na trzech klientów przeszło od konkurencji. Satysfakcja 74 proc.

Najmocniejszy dowód sukcesu C-HR nie kryje się w liczbie sprzedanych aut, tylko w tym, kim byli kupujący. Według danych Toyoty z 2019 roku aż 67 proc. nabywców modelu nie miało wcześniej żadnego auta tej marki. Tak wysoki wskaźnik tzw. conquestu, czyli przejmowania klientów konkurencji, zdarza się bardzo rzadko. To byli ludzie, którzy trafili do salonu Toyoty przez konkretny model, a nie przez lojalność do marki.

Równie istotne okazało się to, co działo się później. Ogólna satysfakcja właścicieli C-HR wynosi 74 proc., podczas gdy średnia w segmencie to 64 proc. Model nie tylko ściągał klientów wyglądem, lecz także zatrzymywał ich przy marce.

Blisko 94 tysiące egzemplarzy w Polsce. Średnio 27 nowych aut dziennie

Od debiutu w 2016 roku model znalazł nad Wisłą 93 699 nabywców. Oznacza to, że przez dziesięć lat z salonów wyjeżdżało każdego dnia średnio 27 nowych egzemplarzy C-HR. W skali Europy tempo było jeszcze większe. Przy 1,2 mln aut przez dekadę daje to ponad 320 sztuk dziennie. Mniej więcej co trzynasty europejski C-HR trafił nad Wisłę. W bardzo ciasnym segmencie kompaktowych SUV-ów to znaczący udział.

Statystyki sprzedaży zdradzają również, dlaczego C-HR jest jednym ze zwiastunów coraz mocniejszej elektryfikacji Toyoty. Wersje benzynowe oferowane tylko w pierwszej generacji (do 2021 roku) znalazły zaledwie 9 110 nabywców w naszym kraju. Cała reszta, ponad 84 tysiące egzemplarzy, ma pod maską napędy zelektryfikowane.

Wersje z napędami hybrydowymi oraz plug-in odpowiadają za ponad 90 proc. polskiej sprzedaży modelu. Sam wariant Plug-in Hybrid, dostępny dopiero od niedawna, znalazł już 3746 nabywców.

Toyota C-HR Toyota materiały prasowe

Po pięciu miesiącach 2026 roku C-HR był drugim najchętniej kupowanym modelem przez klientów indywidualnych w całej Polsce, z wynikiem 3065 sztuk. To rzadkie wyróżnienie dla auta, które nie żyje ze sprzedaży flotowej.

Segment C-SUV odpowiada dziś za 26,26 proc. polskiego rynku i jest bardziej zatłoczony niż kiedykolwiek. Utrzymanie wysokiego miejsca dziesiąty rok obecności na rynku robi wrażenie.

Od hybrydy do prądu. 39 547 plug-inów i wzrost o 91 proc.

Druga generacja C-HR przestawiła strategię elektryfikacji Toyoty w Europie. Japończycy chwalą się, że w 2025 roku C-HR Plug-in Hybrid był najczęściej wybieranym ładowanym z gniazdka modelem tej marki na Starym Kontynencie. Sprzedano 39 547 egzemplarzy tej wersji, a tym samym cała sprzedaż hybryd plug-in Toyoty wzrosła w tym czasie o 91 proc.

Toyota ma prosty plan. Dla klientów niegotowych na prąd jest hybryda. Dla tych z ładowarką w domu czeka plug-in. Kto chce jeździć wyłącznie elektrycznie, dostaje C-HR+. To osobny model z napędem elektrycznym, który nie jest alternatywą dla hybrydy, tylko "kolejnym stopniem wtajemniczenia". Każdy klient wybiera ten poziom, który jest dla niego najbardziej odpowiedni.

Liczby pokazują, że z perspektywy 2026 roku ta strategia okazała się słuszna. Producenci, którzy postawili wyłącznie na elektryki, dziś wycofują się ze swoich planów, a wyniki sprzedaży palą się na czerwono.

Toyota miała hybrydę gotową od dekady i przez ten czas budowała bazę klientów otwartych na stopniowe zmiany napędu. C-HR zaczynał trochę kontrowersyjny projekt, a kończy dekadę jako wytrych, którym Toyota przyciąga klientów i prowadzi ścieżką od silnika spalinowego do elektrycznego.

Ile pali Toyota C-HR z hybrydą? Nawet 3,5 l/100 km

Toyota C-HR z silnikiem 1.8 Hybrid oferuje 140 KM, a producent podaje katalogowe zużycie paliwa na poziomie 4,7 l/100 km. Jednak w realnej jeździe miejskiej apetyt na paliwo maleje nawet do 3,5-4,5 l/100 km.

Toyota C-HR Toyota materiały prasowe

Ile kosztuje nowy C-HR? Rabat do 30 tysięcy złotych

Druga przewaga to cena. Hybrydowy C-HR 1.8 startuje od 140 900 zł. Najtańszy Sportage HEV kosztuje od 165 400 zł, hybrydowy Tucson od 175 000 zł. Za pełną hybrydę Toyoty płaci się o kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej niż za koreańskich rywali w porównywalnym napędzie. Argumentem "za" może być również gwarancja Toyota Relax, która przedłuża ochronę nawet do 10 lat lub 185 000 km przy serwisowaniu w autoryzowanej stacji.

Mocniejsza odmiana 2.0 Hybrid startuje od 167 900 zł, wariant z napędem na cztery koła od 177 900 zł. Hybryda plug-in o mocy 223 KM kosztuje od 180 900 zł. Topową Tokyo Edition zamyka kwota 215 900 zł.

Toyota wyprzedaje rocznik 2026. Rabat sięga 30 000 zł, a wersja 1.8 Comfort w cenie specjalnej spada do 123 800 zł. Klienci dostają też bon na akcesoria o wartości 1000 zł oraz raty w programie KINTO ONE od 1065 zł netto miesięcznie.

Toyota C-HR+ to znana nazwa i zupełnie nowy napęd. Zaskakuje przestrzenią i oszczędnością Maciej Olesiuk INTERIA.PL