W skrócie W Bratysławie rozważane są zmiany w systemie kar za nieopłacone parkowanie, w tym zastąpienie pierwszego mandatu ostrzeżeniem.

Obecnie kary za naruszenia parkingowe sięgają nawet 78 euro, a wielu mieszkańców i turystów krytykuje ich wysokość.

Miasto zaznacza, że mandaty pozostaną wysokie w przypadku powtarzających się lub celowych naruszeń, a zmiany mają poprawić jakość życia mieszkańców.

Obecnie Bratysława należy do grona europejskich miast z jednymi z najwyższych kar za naruszenie przepisów parkingowych. Mandaty mogą wynosić nawet 78 euro, a jeśli zostaną opłacone w wyznaczonym terminie, spadają do 52 euro. Tak wysokie stawki często wywołują niezadowolenie wśród mieszkańców i turystów, którzy zazwyczaj przestrzegają przepisów i popełniają wykroczenia wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Na słowackich platformach społecznościowych nie brakuje wpisów rozgoryczonych kierowców krytykujących wysokość grzywien.

Władze miasta tłumaczą. Nie chodzi o pieniądze do budżetu

W odpowiedzi władze miasta tłumaczą, że celem systemu parkowania nie jest karanie kierowców ani łatanie dziury budżetowej, lecz regulacja ruchu i umożliwienie mieszkańcom znalezienia miejsca do zaparkowania. Mając jednak na względzie dobro mieszkańców i nie chcąc zniechęcać turystów, burmistrz Bratysławy Matus Vallo zaproponował, aby w drobnych przypadkach stosować ostrzeżenia zamiast mandatów, np. gdy kierowca zapłaci za parking kilka minut po rozpoczęciu kontroli lub przekroczy czas parkowania o niewielką ilość minut.

Zapomnisz zapłacić za parkowanie? Dostaniesz ostrzeżenie

Serwis tvnoviny.sk informuje, że magistrat planuje wprowadzenie zmian w systemie parkowania, zgodnie z którymi pierwsza nieuregulowana opłata parkingowa będzie traktowana jako ostrzeżenie, a nie mandat. Kierowcy otrzymają wówczas powiadomienie o wykroczeniu wraz z praktycznymi wskazówkami, np. jak ustawić dłuższy czas parkowania w aplikacji i ewentualnie skrócić go przy wcześniejszym wyjeździe. Burmistrz Bratysławy podkreśla, że celem rozwiązania jest ułatwienie zrozumienia zasad parkowania.

Zmiany w Bratysławie koncentrują się na systemie PAAS (Parkovaci Asistent Automatizovany System), funkcjonującym obecnie w kilku dzielnicach i stopniowo obejmującym kolejne części miasta. Mobilna aplikacja miała ułatwiać mieszkańcom i turystom parkowanie zgodnie z przepisami, wskazując miejsca dozwolone oraz zabronione do postoju. Kontrola opłat prowadzona jest głównie automatycznie przez system kamer oraz patrole drogowe skanujące tablice rejestracyjne, a mandaty wysyłane są pocztą.

Chodzi o jakość życia i dobro mieszkańców

Jednocześnie władze miasta zaznaczają, że nie zamierzają zmniejszać kwot mandatów - pozostaną one dotkliwe w przypadku powtarzających się lub celowych naruszeń przepisów. Rozwiązanie ma pozwolić lepiej zrozumieć politykę parkingową w Bratysławie i poprawić jakość życia w mieście. Jeśli propozycje zostaną przyjęte, Bratysława może stać się pierwszym miastem w Europie, które skutecznie odpowiedziało na postulaty kierowców dotyczące wysokich opłat za parkowanie.

