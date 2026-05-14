Orlen znów zmienił ceny paliw. Niepokojący trend dla tankujących benzynę

W skrócie Orlen wprowadził nowe ceny hurtowe paliw, obniżając cenę oleju napędowego i benzyny 98, natomiast benzyna 95 podrożała.

Maksymalne ceny detaliczne na stacjach wzrosły dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu do poprzedniego dnia.

Na ceny paliw wpływają napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz zmiany na światowych giełdach ropy.

Hurtowe ceny paliw w Orlenie. Diesel w dół, benzyna 95 w górę

W czwartek Orlen obniżył hurtową cenę oleju napędowego o 63 zł na metrze sześciennym i aktualnie kosztuje on 6049 zł/m3. To wyraźna korekta po środowej podwyżce, kiedy cena wzrosła aż o 78 zł i osiągnęła poziom 6112 zł. Nieznacznie potaniała także benzyna 98. Cena tego paliwa spadła o 5 zł i obecnie wynosi 6161 zł/m3. W środę Orlen podniósł jej cenę aż o 103 zł.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku najpopularniejszej benzyny 95. Tutaj kierowcy nie mają powodów do zadowolenia. Hurtowa cena wzrosła o kolejne 7 zł i wynosi obecnie 5623 zł/m3. Dzień wcześniej podwyżka była znacznie większa - sięgnęła 95 zł.

Ceny paliw na stacjach wyższe niż w środę

Zmiany hurtowe bezpośrednio przekładają się na ceny widoczne przy dystrybutorach. Z wczorajszego obwieszczenia ministra energii wynika, że maksymalne ceny paliw na stacjach ponownie wzrosły.

W czwartek litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6,92 zł. Jeszcze dzień wcześniej limit wynosił 6,84 zł. Benzyna 98 podrożała z 6,87 zł do 6,98 zł za litr. Z kolei maksymalna cena benzyny 95 wzrosła z 6,28 zł do 6,39 zł za litr.

Tak zmieniły się ceny paliw od końca marca

Pierwszego dnia obowiązywania rządowego programu Ceny Paliw Niżej sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. 31 marca litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, a oleju napędowego aż 7,60 zł.

Widać więc, że diesel mimo ostatnich podwyżek nadal pozostaje wyraźnie tańszy niż na początku działania rządowego programu. Benzyny stopniowo jednak drożeją i zbliżają się do granicy 7 zł za litr.

Kierowców może uspokajać fakt, że rząd zdecydował się przedłużyć czasowe obniżki podatków na paliwa. Opublikowane w środę rozporządzenia przewidują, że obniżony VAT na benzynę i olej napędowy pozostanie na poziomie 8 proc. do 31 maja. Wcześniej niższa stawka miała obowiązywać jedynie do 15 maja. Do końca miesiąca przedłużono również obniżone stawki akcyzy na paliwa silnikowe i biokomponenty.

Konflikt na Bliskim Wschodzie znów wpływa na ceny ropy

Na sytuację na rynku paliw nadal ogromny wpływ mają wydarzenia geopolityczne. Po ataku USA i Izraela na Iran z 28 lutego ceny ropy naftowej na światowych giełdach wyraźnie wzrosły. Podrożały również gotowe paliwa, co odbiło się na cenach na stacjach także w Polsce.

Maklerzy informują, że w czwartek rano ropa dalej drożała. Baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztowała 101,56 dolara, co oznacza wzrost o 0,53 proc. Z kolei ropa Brent osiągnęła poziom 106,12 dolara za baryłkę, rosnąc o 0,46 proc.

Inwestorzy obserwują obecnie przede wszystkim napięcia między USA a Iranem oraz spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Rynek obawia się dalszej destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, co może przełożyć się na kolejne zmiany cen paliw w Europie.

