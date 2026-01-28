Spis treści: Orlen zmienia stanowisko w sprawie KSeF Kto będzie musiał korzystać z KSeF od 1 lutego 2026 roku? Kto nie musi korzystać z KSeF w 2026 roku?

Orlen zmienia stanowisko w sprawie KSeF

Orlen jakiś czas temu poinformował, że od 1 lutego 2026 r. zmianie ulegną zasady wystawiania faktur. Te mają być wystawiane, przesyłane, odbierane i przechowywane (przez 10 lat) w centralnym systemie Ministerstwa Finansów, czyli w Krajowym Systemie eFaktur (KSeF). W efekcie na stacjach polskiego koncernu miało nie być już możliwości otrzymania faktury VAT w tradycyjnej papierowej formie.

W związku z tą decyzją pojawiały się obawy, że klienci po każdym tankowaniu będą musieli logować się do Krajowego Systemu eFaktur i ręcznie pobierać faktury, co, w ich opinii, komplikowało cały proces i mogło zajmować więcej czasu.

Tuż przed planowanym wejściem w życie nowych zasad Orlen wystosował jednak kolejny komunikat. W rozmowie z PAP Biznes Ilona Kachnierz, kierownik zespołu prasowego Orlenu, poinformowała, że "w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy, że po 1 lutego wydruki faktur dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach podobnie, jak miało to miejsce do tej pory". "Taki stan pozostanie utrzymany przynajmniej do 1 kwietnia 2026 roku, aby zapewnić naszym klientom większy komfort i okres przejściowy, który pozwoli na lepsze przygotowanie i pełne wdrożenie nowych zasad wystawiania i odbierania faktur" - dodała.

Kto będzie musiał korzystać z KSeF od 1 lutego 2026 roku?

Obowiązek wystawiania e-faktur wchodzi w życie etapami:

od 1 lutego 2026 roku dla firm, które w 2024 r. zanotowały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT)

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych

Podział na dwa etapy wejścia obowiązkowego rozliczania faktur przez KSeF to "wyjście naprzeciw oczekiwaniom mniejszych przedsiębiorców, którzy zyskają dodatkowy czas na dopięcie przygotowań".

Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z KSeF używając programów finansowo-księgowych (o ile są one zintegrowane z KSeF) czy też z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji).

Kto nie musi korzystać z KSeF w 2026 roku?

Do końca 2026 roku będzie można jednak wystawiać faktury poza KSeF, jeżeli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł. Władze podkreślają, że do tego limitu wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF (tzn. w stosunku do tych, w przypadku których nie istnieje możliwość wyłączenia).

Oprócz tego do 31 grudnia 2026 r. możliwe będzie wystawianie paragonów z NIP do 450 zł jako faktury uproszczone. Nie trafiają one do systemu KSeF, a w konsekwencji nie wlicza się ich do wspomnianego limitu 10 tys. zł. Takie ułatwienia mają pomóc w sprawnym przejściu na nowy system.

