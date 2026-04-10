Spis treści: Orlen zmienia ceny paliw w hurcie. Ile kosztuje benzyna i diesel? Ceny paliw na stacjach. Kiedy zmiany z hurtu będą widoczne? Dlaczego diesel drożeje? Rynek paliw pod wpływem sytuacji globalnej

Z aktualnego cennika Orlenu wynika, że benzyna bezołowiowa 95 została przeceniona o 29 zł za m3. W tym samym czasie cena oleju napędowego wzrosła o 7 zł za m3.

Po zmianach benzyna kosztuje 5386 zł za m3, a diesel 6810 zł za m3. W przeliczeniu na litry daje to ok. 5,39 zł za litr benzyny i 6,81 zł za litr oleju napędowego.

To wyraźnie mniejsza korekta niż dzień wcześniej. W czwartek ceny spadały znacznie mocniej - benzyna o 90 zł, a diesel aż o 147 zł za m3.

Zmiany w cennikach hurtowych nie przekładają się od razu na ceny przy dystrybutorach. W praktyce potrzeba kilku dni, aby nowe stawki zaczęły być widoczne na stacjach.

Na razie obowiązują w Polsce ceny maksymalne, wprowadzone pod koniec marca. Obecnie kierowcy płacą maksymalnie:

6,17 zł za litr benzyny 95,

6,77 zł za litr benzyny 98,

7,66 zł za litr oleju napędowego.

To mniej niż jeszcze dzień wcześniej, kiedy limity były wyższe o kilka groszy na litrze.

System cen maksymalnych opiera się na średnich cenach hurtowych, do których doliczane są podatki, opłaty oraz stała marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr.

Za zmianami cen stoi sytuacja na rynkach międzynarodowych. Konflikt na Bliskim Wschodzie podbił notowania ropy oraz paliw gotowych, co widać również w Polsce.

Na giełdach surowcowych ropa znów drożeje. Kontrakty na WTI wzrosły o 5,20 proc. i osiągnęły poziom 99,32 USD za baryłkę. Ropa Brent podrożała o 2,70 proc., do 97,31 USD.

Po przeliczeniu daje to ok. 380-400 zł za baryłkę. To poziom, który bezpośrednio wpływa na koszty produkcji paliw. Olej napędowy pozostaje szczególnie wrażliwy na takie zmiany. Wynika to z jego znaczenia w transporcie i przemyśle, gdzie popyt jest stabilny nawet przy rosnących cenach.

Obecne zmiany są niewielkie, ale pokazują, że rynek nadal jest niestabilny. W praktyce kierowcy powinni spodziewać się raczej drobnych korekt niż gwałtownych zmian cen w najbliższych dniach.

