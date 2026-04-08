W skrócie Orlen zaktualizował ceny hurtowe paliw – benzyna Eurosuper 95 podrożała o 55 zł/m3, a diesel Ekodiesel potaniał o 38 zł/m3.

Na rynku detalicznym obowiązują obecnie administracyjne limity cen paliw, które ograniczają wzrosty i stabilizują ceny na stacjach.

Zmiany cen hurtowych wynikają z sytuacji na rynku surowców; ropa na światowych giełdach tanieje, a ceny diesla na rynku hurtowym reagują szybciej niż benzyny.

Orlen zmienia ceny paliw w hurcie. Benzyna w górę, diesel w dół

Orlen zaktualizował ceny hurtowe paliw. Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 zdrożała o 55 zł/m3 i obecnie kosztuje 5505 zł/m3. W tym samym czasie olej napędowy Ekodiesel potaniał o 38 zł/m3 - do poziomu 6950 zł/m3.

W przeliczeniu oznacza to wzrost ceny benzyny o ok. 5,5 gr na litrze oraz spadek ceny diesla o ok. 3,8 gr na litrze. Skala zmian jest więc niewielka i wynosi kilka groszy na litrze. To odwrócenie wcześniejszego trendu tylko dla jednego paliwa. Jeszcze kilka dni wcześniej ceny rosły w obu przypadkach - szczególnie wyraźnie w przypadku oleju napędowego.

Zmiany na rynku hurtowym nie przekładają się bezpośrednio na ceny przy dystrybutorach. Obecnie obowiązują ceny maksymalne, wprowadzone administracyjnie w celu ograniczenia wzrostów.

Aktualne limity wynoszą:

benzyna 95: do 6,21 zł/l,

benzyna 98: do 6,82 zł/l,

olej napędowy: do 7,87 zł/l.

Dla porównania, na początku obowiązywania regulacji, 31 marca, benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł/l, a diesel 7,60 zł/l. Cena maksymalna opiera się na średniej cenie hurtowej, powiększonej o podatki, opłatę paliwową oraz marżę sprzedażową na poziomie 0,30 zł/l.

Dlaczego diesel tanieje, a benzyna drożeje?

Różnice wynikają z sytuacji na rynku surowców i produktów rafinowanych. Po wcześniejszych wzrostach związanych z napięciami geopolitycznymi, ceny ropy zaczęły gwałtownie spadać.

Baryłka ropy WTI kosztuje obecnie 96,20 dol., czyli o 14,83 proc. mniej. Ropa Brent wyceniana jest na 94,46 dol., co oznacza wyraźną korektę w krótkim czasie. Jeszcze mocniej reaguje rynek produktów gotowych. Kontrakty na olej napędowy w Europie spadły nawet o 23 proc. - najmocniej od ponad 4 lat. To typowa sytuacja rynkowa, w której ceny diesla reagują szybciej na spadki niż ceny benzyny.

Mimo spadków cen diesla w hurcie, kierowcy nie muszą od razu zobaczyć niższych cen na stacjach. Powodem są obowiązujące limity cenowe, które stabilizują rynek detaliczny. Zmiany na poziomie kilku groszy na litrze mogą być niewidoczne dla klientów. Dodatkowo ceny detaliczne reagują na zmiany hurtowe z opóźnieniem.

