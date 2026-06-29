Choć HVO100 jest już produkowane w Polsce, Orlen konsekwentnie rozwija jego sprzedaż przede wszystkim na zagranicznych rynkach. W poniedziałek koncern poinformował o rozpoczęciu pilotażu na Słowacji, która dołączyła do Austrii, Niemiec i Czech, gdzie paliwo jest już dostępne na wybranych stacjach.

Orlen rozszerza sprzedaż HVO100

HVO100 pojawiło się właśnie na stacji Orlenu w Bratysławie. To pilotaż, który ma pokazać, jak duże będzie zainteresowanie klientów tym paliwem i czy sieć jest gotowa do jego szerszego wdrożenia.

Według koncernu paliwo może być stosowane w samochodach z silnikiem Diesla, których producent dopuścił zasilanie HVO100. Nie wymaga przy tym żadnych modyfikacji układu napędowego.

Jak wyjaśnił cytowany w komunikacie wiceprezes Orlenu ds. Consumer & Products Marek Balawejder, pilotaż na Słowacji ma pozwolić zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów oraz gotowość sieci do dalszego rozwijania oferty HVO100.

Nowe paliwo Orlenu można kupić m.in. w Austrii, Niemczech i Czechach materiały prasowe

Czym jest HVO100?

HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) to biopaliwo drugiej generacji produkowane z odnawialnych surowców, takich jak zużyte oleje spożywcze, tłuszcze zwierzęce czy odpady przemysłu spożywczego. W przeciwieństwie do klasycznego biodiesla FAME powstaje w procesie uwodornienia, dzięki czemu jego właściwości są zbliżone do tradycyjnego oleju napędowego.

Według Orlenu zastosowanie HVO100 pozwala znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa w porównaniu z konwencjonalnym dieslem.

HVO100 powstaje już w Polsce

Pod koniec maja Orlen uruchomił w Płocku nowoczesną instalację do produkcji HVO o wydajności około 300 tys. ton rocznie. Warta ponad 800 mln zł inwestycja pozwala przetwarzać m.in. olej rzepakowy oraz zużyte oleje spożywcze, a docelowo ma zwiększyć potencjał produkcyjny Grupy Orlen do około 700 tys. ton biopaliw rocznie.

Produkcja z płockiej instalacji ma przede wszystkim wspierać realizację krajowych celów dotyczących udziału biokomponentów w paliwach oraz ograniczyć konieczność ich importu.

Na stacjach Orlenu w Polsce nadal go nie ma

Mimo uruchomienia produkcji w Płocku i rozszerzania sprzedaży na kolejne rynki Europy, HVO100 wciąż nie jest dostępne na stacjach Orlenu w Polsce. Koncern nie poinformował, kiedy paliwo mogłoby trafić do krajowej sieci detalicznej.

Nie oznacza to jednak, że HVO100 jest w Polsce całkowicie niedostępne. Paliwo oferują już wybrane stacje innych operatorów, przede wszystkim sieci Avia oraz punkty przeznaczone dla transportu ciężkiego.

Na razie Orlen koncentruje się na rozwijaniu sprzedaży HVO100 poza Polską. Pilotaż w Bratysławie ma pokazać, czy podobne rozwiązanie będzie można w przyszłości wdrożyć na większą skalę.





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