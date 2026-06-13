Orlen pracuje nad nowym typem paliwa. Kierowców czeka rewolucja

W skrócie Orlen rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, aby opracować nowe metody uprawy lnianki siewnej jako surowca do biopaliw.

Projekt koncentruje się na optymalizacji wykorzystania lnianki siewnej przy produkcji krajowych paliw transportowych i lotniczych z odnawialnych źródeł.

Badania mają wykazać, czy lnianka siewna może poprawić potencjał polskiego rolnictwa i umożliwić wykorzystanie słabszych gleb do celów energetycznych.

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Transformacja sektora paliwowego coraz mocniej opiera się na poszukiwaniu alternatyw dla tradycyjnych surowców. Jednym z kierunków rozwoju są biopaliwa zaawansowane, które mają pomóc w ograniczaniu emisji pochodzących z transportu. Właśnie w ten trend wpisuje się najnowszy projekt realizowany przez Orlen wspólnie z naukowcami z Poznania.

Lnianka siewna w centrum zainteresowania

Przedmiotem badań jest lnianka siewna (Camelina sativa), roślina oleista, która może znaleźć zastosowanie przy produkcji paliw alternatywnych. Celem projektu jest opracowanie optymalnych warunków jej uprawy oraz ocena możliwości szerszego wykorzystania tego surowca w krajowym sektorze paliwowym.

Według założeń przedsięwzięcia, wyniki badań mają pomóc w budowie krajowego łańcucha dostaw surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw. W praktyce oznacza to większe wykorzystanie krajowych zasobów oraz ograniczenie zależności od surowców pozyskiwanych z zagranicy. Projekt wpisuje się również w strategię dotyczącą transformacji energetycznej i redukcji emisji związanych z transportem.

Paliwo produkowane z krajowych surowców

Nowe badania są częścią programu "Międzyplony dla Biopaliw", który ma integrować rolników, sektor przemysłowy i partnerów technologicznych. Spółka zakłada, że lnianka siewna może stać się jednym z ważniejszych elementów tego systemu. Roślina ma być wykorzystywana między innymi w produkcji paliw transportowych oraz lotniczych, z wykorzystaniem własnych technologii. Znaczenie w tym procesie ma także uruchomiona niedawno instalacja HVO w Płocku, która umożliwia wytwarzanie odnawialnych paliw na większą skalę.

Dlaczego Orlen stawia na lniankę siewną?

Zainteresowanie tą rośliną nie jest przypadkowe. W porównaniu z rzepakiem, który obecnie należy do najważniejszych roślin oleistych wykorzystywanych przy produkcji biopaliw, lnianka lepiej radzi sobie w trudniejszych warunkach środowiskowych. Jest bardziej odporna zarówno na słabszą jakość gleb, jak i niekorzystne warunki klimatyczne.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy okresy suszy stają się coraz częstsze. Dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenia upraw na gruntach niższych klas, które nie nadają się do produkcji większości roślin rolniczych. Dzięki temu można wykorzystać tereny marginalne i zdegradowane bez ograniczania powierzchni przeznaczonej pod produkcję żywności.

Szansa dla rolnictwa i energetyki

Współpraca Orlen z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu ma nie tylko wymiar technologiczny, ale również gospodarczy. Badania prowadzone przez uczelnię mają dostarczyć danych dotyczących potencjału upraw oleistych oraz możliwości wykorzystania słabszych gleb w produkcji surowców energetycznych.

Jeżeli projekt zakończy się powodzeniem, lnianka siewna może stać się ważnym elementem krajowego systemu produkcji biopaliw. Dla kierowców nie oznacza to natychmiastowych zmian na stacjach paliw, jednak jest to kolejny krok w kierunku rozwoju nowych paliw opartych na odnawialnych źródłach surowców. Jednocześnie przedsięwzięcie pokazuje, że przyszłość transportu może być budowana nie tylko w laboratoriach i rafineriach, ale również na polskich polach uprawnych.

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