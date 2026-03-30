W skrócie Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny Pb95 o 290 zł i diesla o 280 zł za metr sześcienny.

Nowe mechanizmy ustawowe wprowadzają maksymalną cenę paliw oraz obniżony VAT i akcyzę od wtorku 31 marca.

Według szacunków rządu ceny paliw na stacjach mają spaść o 1,2 zł za litr.

Jak poinformował dzisiaj Orlen, benzyna Pb95 potaniała w hurcie o 290 zł na metrze sześciennym, a olej napędowy o 280 zł. To istotna zmiana, zwłaszcza że jeszcze w sobotę ceny szły w górę. Wtedy Orlen podniósł stawki odpowiednio o 103 zł dla benzyny i 171 zł dla diesla. W efekcie poniedziałkowa decyzja oznacza odwrócenie trendu i powrót do niższych poziomów.

Po obniżkach hurtowych ceny wyglądają następująco: benzyna Pb95 kosztuje 5 424 zł za metr sześcienny, podczas gdy dwa dni wcześniej było to 5 714 zł. W przypadku diesla cena spadła do 6 761 zł z wcześniejszych 7 041 zł. To wyraźny sygnał, że sytuacja na rynku paliw zaczyna się stabilizować, choć kluczowe będzie to, co zobaczą kierowcy na stacjach.

Ceny paliw 2026 - kiedy obniżki pojawią się na stacjach?

Kierowcy mogą jednak chwilę poczekać na realne zmiany przy dystrybutorach. Z powodów technicznych, takich jak konieczność dostosowania kas fiskalnych i systemów sprzedaży, nowe ceny mają być widoczne najwcześniej od wtorku 31 marca.

To właśnie wtedy zacznie obowiązywać nowy mechanizm wprowadzony przez rząd w ramach pakietu "Ceny Paliwa Niżej". Kluczowym elementem jest maksymalna cena paliw, której sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć. Ma ona być wyliczana według określonego wzoru, uwzględniającego średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, marżę na poziomie 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapowiedział, że pierwsze oficjalne obwieszczenie w tej sprawie ma zostać opublikowane jeszcze w poniedziałek. Nowe limity mają wejść w życie już dzień później.

Nowe przepisy a ceny paliw - jak działa mechanizm maksymalnej ceny

Wprowadzenie ceny maksymalnej to jedna z najważniejszych zmian na rynku paliw w ostatnim czasie. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji rynkowej, ceny na stacjach nie będą mogły przekroczyć ustalonego poziomu.

Odpowiednie obwieszczenie ma być publikowane każdego dnia, a nowe ceny zaczną obowiązywać od dnia następującego po jego ogłoszeniu. Jeśli ogłoszenie pojawi się przed dniami wolnymi, stawki pozostaną w mocy aż do najbliższego dnia roboczego. W praktyce oznacza to, że pierwsze zmiany na stacjach kierowcy zobaczą najwcześniej we wtorek 31 marca.

Mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw opiera się na konkretnej formule. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową na rynku krajowym, do której doliczane są akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litr oraz podatek VAT.

Niższy VAT i akcyza na paliwa - co się zmienia dla kierowców

Oprócz limitów cenowych wprowadzono także zmiany podatkowe. Od wtorku zacznie obowiązywać obniżony VAT na paliwa, który wyniesie 8 proc. i będzie stosowany do końca kwietnia. Z kolei niższa akcyza weszła w życie już w poniedziałek i ma obowiązywać do połowy kwietnia.

Stawki akcyzy zostały wyraźnie obniżone. W przypadku benzyny wynoszą teraz 1239 zł za 1000 litrów, a dla oleju napędowego 880 zł za 1000 litrów. Taka sama stawka dotyczy biokomponentów stanowiących samoistne paliwa.

Według szacunków rządu ceny na stacjach mają spaść o 1,2 zł/l. Ostatnie analizy ekspertów portalu e-petrol.pl wskazują, że średnie stawki powinny utrzymywać się w poniższych zakresach:

Pb95 - 5,99-6,19 zł

Pb98 - 6,59-6,79 zł

ON - 7,39-7,60 zł

LPG - 3,73-3,86 zł

