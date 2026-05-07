W skrócie Ceny hurtowe paliw oferowanych przez Orlen zostały obniżone drugi dzień z rzędu, obejmując zarówno olej napędowy, jak i benzynę Eurosuper 95.

Obniżki w cenniku hurtowym Orlenu są rezultatem spadku cen ropy na światowych giełdach po informacjach o możliwym wygaszeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Na stacjach w Polsce obowiązują obecnie maksymalne ceny paliw, a dodatkowo do 15 maja utrzymane są niższy VAT i akcyza na paliwa.

W ostatnich tygodniach rynek paliw pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń geopolitycznych. Po ataku USA i Izraela na Iran z 28 lutego, ceny ropy na światowych giełdach wyraźnie wzrosły. To z kolei przełożyło się na ceny gotowych paliw i podwyżki na stacjach. W środę notowania ropy gwałtownie jednak spadły po doniesieniach o możliwym wygaszeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Aktualizacja hurtowego cennika przyniosła wyraźne spadki cen paliw oferowanych przez Orlen.

Orlen wprowadza kolejne obniżki hurtowych cen paliw

Na rynku hurtowym najmocniej potaniał olej napędowy Ekodiesel. Z opublikowanych danych wynika, że jego cena spadła o 84 zł na metrze sześciennym i obecnie wynosi 6342 zł. Mniejsza, ale również wyraźna zmiana objęła benzynę bezołowiową Eurosuper 95, która staniała o 48 zł i kosztuje teraz 5638 zł za metr sześcienny. Już dzień wcześniej Orlen obniżył ceny obu paliw. W środę diesel potaniał o 39 zł, do poziomu 6426 zł za metr sześcienny, natomiast benzyna 95 była tańsza o 22 zł i osiągnęła poziom 5686 zł.

"CPN" i maksymalne ceny paliw. Rządowy system wciąż działa

Jak informuje PAP - zmiany w hurcie przekładają się na ceny detaliczne, choć te od końca marca wciąż podlegają dodatkowym regulacjom. Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązuje system cen maksymalnych, wprowadzony w ramach rządowego programu "Ceny Paliw Niżej". Mechanizm ten ma ograniczać wzrost kosztów tankowania dla kierowców. Maksymalne stawki wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych paliw na krajowym rynku, do których doliczane są podatki, opłata paliwowa oraz marża sprzedażowa.

Zmiana cen na stacjach paliw. Kierowcy poczują ulgę

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek litr benzyny bezołowiowej 95 nie może kosztować więcej niż 6,46 zł. Dla benzyny 98 limit ustalono na 6,95 zł, a dla oleju napędowego na 7,26 zł za litr. To nieco mniej niż dzień wcześniej, gdy ceny maksymalne wynosiły odpowiednio 6,49 zł, 6,99 zł i 7,31 zł. Resort energii publikuje takie stawki codziennie, jednak zaczynają one obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli komunikat pojawia się przed świętami lub weekendem, ustalone limity pozostają aktualne do najbliższego dnia roboczego.

Jednocześnie do 15 maja nadal obowiązują przepisy czasowo obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także niższa akcyza. W przypadku benzyny została ona zmniejszona o 29 groszy na litrze, natomiast dla oleju napędowego o 28 groszy. Oznacza to zastosowanie minimalnych stawek dopuszczonych przez Unię Europejską.

