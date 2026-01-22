W skrócie Mercedes ogłosił rozbudowę fabryki w Jaworze, obejmującą budowę nowoczesnej hali magazynowo-produkcyjnej o wartości ponad 25 mln euro.

Inwestycja przewiduje znaczące zwiększenie zatrudnienia, tworząc setki nowych miejsc pracy oraz wpływając na lokalną gospodarkę.

Łączna wartość dotychczasowych inwestycji Mercedesa w Jaworze przekroczyła 2,5 mld zł, a zakład staje się kluczowym ośrodkiem przemysłowym regionu.

Mercedes inwestuje w Jaworze. Powstanie nowoczesna hala

Zakład Mercedesa w Jaworze funkcjonuje od 2017 roku na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie w fabryce wytwarzane są czterocylindrowe silniki benzynowe oraz wysokoprężne, a także baterie przeznaczone do samochodów osobowych - zarówno tradycyjnych i elektrycznych. To jednak nie koniec. Wkrótce producent planuje szeroką rozbudowę zakładu o nowoczesną halę magazynowo-produkcyjną.

Jak poinformował Obserwator Logistyczny - budowę nowej hali w Jaworze przeprowadzi firma Mirbud, po wcześniejszym podpisaniu listów intencyjnych z partnerem odpowiedzialnym za logistykę przedsięwzięcia. W ramach inwestycji planowane jest nie tylko wzniesienie nowego obiektu, lecz także jego połączenie z istniejącymi halami produkcyjnymi, co pozwoli znacząco zwiększyć wydajność całego zakładu. Koszt całego projektu szacowany jest na 25,67 mln euro.

Rozbudowa fabryki to setki nowych miejsc pracy

Obecnie zakład w Jaworze zatrudnia ponad tysiąc osób, ale wraz z rozbudową fabryki liczba etatów znacząco wzrośnie. Mercedes podkreśla, że każde nowe stanowisko pracy generuje kolejne miejsca zatrudnienia u lokalnych kooperantów, dostawców części oraz w firmach świadczących usługi wspierające pracowników i funkcjonowanie zakładu. W rezultacie inwestycja ma istotny wpływ na rozwój całej lokalnej gospodarki.

Łączna wartość inwestycji przekroczyła 2,5 mld zł

Już teraz Fabryka Mercedesa w Jaworze jest jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych regionu oraz ważnym punktem na europejskiej mapie produkcji motoryzacyjnej. Łączna wartość inwestycji w Jaworze przekroczyła już 600 mln euro, czyli ponad 2,5 mld zł.

W listopadzie 2025 roku informowaliśmy o rozbudowie zakładów o nową linię montażową, na której wkrótce produkowane będą elektryczne pojazdy użytkowe oparte na nowej platformie VAN.EA. W ramach wsparcia publicznego Mercedes zobowiązał się do utworzenia 300 nowych miejsc pracy do końca 2027 roku. W dalszej perspektywie zatrudnienie w nowym zakładzie ma osiągnąć 1500 etatów.

