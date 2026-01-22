Ogromna inwestycja Mercedesa w Polsce. Setki nowych miejsc pracy

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Mercedes ogłosił kolejną dużą inwestycję w Jaworze na Dolnym Śląsku. W ramach rozbudowy istniejącej fabryki powstanie nowoczesna hala magazynowo-produkcyjna wraz z pełną infrastrukturą. Projekt, wart ponad 25 mln euro, ma zwiększyć zdolności produkcyjne i logistyczne zakładu oraz stworzyć setki nowych miejsc pracy.

Wkrótce rozbudowa fabryki Mercedesa. Setki nowych miejsc pracy

  • Mercedes ogłosił rozbudowę fabryki w Jaworze, obejmującą budowę nowoczesnej hali magazynowo-produkcyjnej o wartości ponad 25 mln euro.
  • Inwestycja przewiduje znaczące zwiększenie zatrudnienia, tworząc setki nowych miejsc pracy oraz wpływając na lokalną gospodarkę.
  • Łączna wartość dotychczasowych inwestycji Mercedesa w Jaworze przekroczyła 2,5 mld zł, a zakład staje się kluczowym ośrodkiem przemysłowym regionu.
Mercedes inwestuje w Jaworze. Powstanie nowoczesna hala

Zakład Mercedesa w Jaworze funkcjonuje od 2017 roku na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie w fabryce wytwarzane są czterocylindrowe silniki benzynowe oraz wysokoprężne, a także baterie przeznaczone do samochodów osobowych - zarówno tradycyjnych i elektrycznych. To jednak nie koniec. Wkrótce producent planuje szeroką rozbudowę zakładu o nowoczesną halę magazynowo-produkcyjną.

Jak poinformował Obserwator Logistyczny - budowę nowej hali w Jaworze przeprowadzi firma Mirbud, po wcześniejszym podpisaniu listów intencyjnych z partnerem odpowiedzialnym za logistykę przedsięwzięcia. W ramach inwestycji planowane jest nie tylko wzniesienie nowego obiektu, lecz także jego połączenie z istniejącymi halami produkcyjnymi, co pozwoli znacząco zwiększyć wydajność całego zakładu. Koszt całego projektu szacowany jest na 25,67 mln euro.

Rozbudowa fabryki to setki nowych miejsc pracy

Obecnie zakład w Jaworze zatrudnia ponad tysiąc osób, ale wraz z rozbudową fabryki liczba etatów znacząco wzrośnie. Mercedes podkreśla, że każde nowe stanowisko pracy generuje kolejne miejsca zatrudnienia u lokalnych kooperantów, dostawców części oraz w firmach świadczących usługi wspierające pracowników i funkcjonowanie zakładu. W rezultacie inwestycja ma istotny wpływ na rozwój całej lokalnej gospodarki.

    Łączna wartość inwestycji przekroczyła 2,5 mld zł

    Już teraz Fabryka Mercedesa w Jaworze jest jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych regionu oraz ważnym punktem na europejskiej mapie produkcji motoryzacyjnej. Łączna wartość inwestycji w Jaworze przekroczyła już 600 mln euro, czyli ponad 2,5 mld zł.

    W listopadzie 2025 roku informowaliśmy o rozbudowie zakładów o nową linię montażową, na której wkrótce produkowane będą elektryczne pojazdy użytkowe oparte na nowej platformie VAN.EA. W ramach wsparcia publicznego Mercedes zobowiązał się do utworzenia 300 nowych miejsc pracy do końca 2027 roku. W dalszej perspektywie zatrudnienie w nowym zakładzie ma osiągnąć 1500 etatów.

