W skrócie Złodzieje zaczęli kraść radary ukryte za przednim logo samochodu, ponieważ ich demontaż jest szybki i prosty.

Najwięcej przypadków kradzieży odnotowano w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Baltimore, a proceder zyskuje na popularności także w Europie.

Firmy oferują osłony antykradzieżowe na radary, jednak według śledczych skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby przypisanie radaru do numeru VIN.

Nowoczesne auta są naszpikowane elektroniką. Systemy ADAS, takie jak aktywny tempomat czy asystent hamowania, korzystają z radaru umieszczonego z przodu pojazdu, który w przypadku niektórych modeli montowany jest za logo producenta. I właśnie ten element stał się łakomym kąskiem dla przestępców za sprawą łatwości demontażu oraz wysokiej ceny na rynku wtórnym.

Kradzież w 30 sekund. Złodzieje masowo podważają znaczki w nowych samochodach

Za oceanem kradzieże radarów z samochodów stały się prawdziwą plagą. TikToker o nazwie "lynxalwaysright" zademonstrował, że wystarczy wsunąć płaski śrubokręt pod emblemat i go podważyć. Logo wyskakuje odsłaniając radar, który można wyjąć w kilka sekund, ograniczając się do odpięcia kostki.

Na przykładzie własnej Hondy Accord z 2024 r. pokazał, jak szybko można go zdemontować. Tym sposobem złodzieje w zaledwie kilka sekund wchodzą w posiadanie części, która w przypadku Accorda kosztuje ponad 1 tys. zł. A to wszystko bez hałasu, który towarzyszy wycinaniu katalizatora, i bez konieczności wykorzystania specjalistycznych narzędzi. Wystarczy mieć płaski śrubokręt.

Tysiące za 30-sekundową kradzież. Złodzieje porzucili wycinanie katalizatorów

Szczególnie narażone są modele marek takich jak Honda, Hyundai czy Mazda, w których czujnik znajduje się tuż za przednim emblematem. Według detektywa Maxa Goldberga z policji w Yonkers, w wielu przypadkach działają zorganizowane grupy, które wyjmują czujniki, a następnie sprzedają je warsztatom.

To przestępstwo określane jest jako "low-risk, high-reward", czyli niskie ryzyko, wysoka zapłata. Sensor można sprzedać za setki dolarów, a do jego wyjęcia nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. Co więcej, nawet jeśli plastikowa obudowa pęknie, jej wymiana jest tania. Największą wartość ma właśnie sam radar, bez którego nie działa chociażby aktywny tempomat czy asystent hamowania.

Radar ulega uszkodzeniu nawet przy niegroźnej kolizji. Liczba kradzieży rośnie

Zapotrzebowanie na sprawne radary z drugiej ręki jest bardzo duże, ponieważ jest to element, który ulega uszkodzeniu nawet przy błahej kolizji. Najwięcej przypadków kradzieży odnotowano w Nowym Jorku, jednak problem ma znacznie szerszy zasięg. W stanie Waszyngton policja również informuje o wzroście liczby kradzieży radarów, natomiast w Baltimore w ciągu jednego miesiąca zgłoszono osiem takich przypadków tylko w południowo-wschodniej części miasta. Nadal pozostaje jednak masa zdarzeń, które nie zostały zgłoszone.

Osłony antykradzieżowe na radar w samochodzie

W związku ze wzrostem kradzieży radarów firmy zaczęły oferować specjalne osłony antykradzieżowe. Chętnych na zakup z pewnością nie zabraknie, jednak zdaniem amerykańskich śledczych jest to rozwiązanie doraźne. Ich zdaniem radary powinny zostać zaprojektowane tak, aby po demontażu z pojazdu automatycznie się dezaktywowały. Gdyby skradziony sensor stał się bezużyteczny, czarny rynek mógłby zniknąć niemal z dnia na dzień. Wymagałoby to jednak przypisania urządzenia do numeru VIN, aby po jego demontażu - chociażby z powodu lakierowania zderzaka czy wymiany grilla - radar nadal działał.

Kierowcy, którym skradziono radar, nie kryją jednak swojego rozgoryczenia. Twierdzą, że nowoczesne samochody, które miały zwiększać bezpieczeństwo, stały się źródłem łatwego zarobku dla złodziei.

