W skrócie Od wtorku wchodzą w życie niższe maksymalne ceny benzyny 95, benzyny 98 oraz oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw są ustalane codziennie przez Ministerstwo Energii na podstawie średniej ceny hurtowej, podatków i opłat, a limity te są obowiązkowe dla wszystkich stacji.

Obniżona stawka VAT i akcyza, obowiązujące do 31 maja, mają wpływ na obecny poziom cen, a kolejne ogłoszenie nowych stawek nastąpi we wtorek.

Zmiana oznacza kontynuację codziennych korekt stawek obowiązujących w systemie cen maksymalnych. W porównaniu z poniedziałkiem, kiedy limity wynosiły odpowiednio 6,46 zł dla Pb95, 7,00 zł dla Pb98 oraz 6,85 zł dla diesla, wtorkowe wartości są niższe. Jak przypomina PAP - w pierwszym dniu obowiązywania regulacji, czyli 31 marca, ceny maksymalne wynosiły 6,16 zł dla benzyny 95, 6,76 zł dla benzyny 98 oraz 7,60 zł dla oleju napędowego.

Codzienne aktualizacje i zasady ustalania limitów

System cen maksymalnych opiera się na regularnych obwieszczeniach publikowanych przez resort energii w dni robocze. Każda nowa stawka zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W sytuacji, gdy komunikat zostanie wydany przed dniami wolnymi od pracy, obowiązuje on aż do kolejnego dnia roboczego.

Przestrzeganie ustalonych limitów jest obowiązkowe. Sprzedaż paliwa powyżej wyznaczonej ceny może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł. Nadzór nad rynkiem sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa, a celem mechanizmu jest zapewnienie jednolitych warunków sprzedaży na stacjach paliw w całym kraju.

Co wpływa na wysokość cen maksymalnych

Sposób wyznaczania stawek opiera się na określonym wzorze kalkulacyjnym. Uwzględnia on przede wszystkim średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są podatki oraz opłaty. W skład kalkulacji wchodzą akcyza, opłata paliwowa, a także marża sprzedażowa wynosząca 0,30 zł na litr oraz podatek VAT.

Istotną rolę odgrywają również czasowe zmiany w systemie podatkowym. Do 31 maja obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa, zmniejszona z 23 proc. do 8 proc. Jednocześnie stosowana jest redukcja akcyzy o 29 groszy na litr benzyny oraz 28 groszy na litr oleju napędowego. Dzięki tym zmianom poziom akcyzy został obniżony do minimalnej wartości dopuszczalnej w Unii Europejskiej.

Kolejne zmiany cen paliw już wkrótce

Zgodnie z harmonogramem resortu energii kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowane we wtorek. Nowe stawki będą obowiązywać od środy i ponownie określą poziom cen, z jakimi kierowcy zetkną się następnego dnia.

System aktualizacji pozostaje więc dynamiczny i opiera się na codziennych decyzjach administracyjnych. W praktyce oznacza to, że ceny paliw mogą zmieniać się z dnia na dzień, a ich poziom zależy zarówno od sytuacji na rynku hurtowym, jak i od czasowo obowiązujących regulacji podatkowych.

