W skrócie Od lipca 2026 roku nowe samochody wprowadzane do sprzedaży w Unii Europejskiej będą musiały mieć adaptacyjne awaryjne światło hamowania.

System pulsujących świateł stopu uruchamia się w czasie gwałtownego hamowania, aby szybciej ostrzegać kierowców jadących z tyłu.

Niektórzy producenci już stosują to rozwiązanie w swoich modelach, głównie w markach premium, a od 2026 roku będzie ono obowiązkowe we wszystkich nowych pojazdach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od lipca 2026 roku w Unii Europejskiej wszystkie nowe samochody wprowadzane do sprzedaży będą wyposażone w tzw. adaptacyjne awaryjne światło hamowania. Jego działanie opiera się na prostej zasadzie: w momencie bardzo silnego i nagłego hamowania światła stopu zaczynają pulsować z częstotliwością kilku błysków na sekundę.

Jak działa adaptacyjne światło hamowania?

System uruchamia się automatycznie, gdy spełnione zostaną określone warunki. Najczęściej chodzi o hamowanie z prędkości przekraczającej 50 km/h oraz osiągnięcie opóźnienia rzędu około 6-7 m/s2. Taki poziom oznacza już gwałtowny manewr, a nie zwykłe, stopniowe zmniejszanie prędkości.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że migające światło znacznie skuteczniej przyciąga uwagę niż światło stałe. Ludzki wzrok szczególnie silnie reaguje na ruch i zmiany intensywności, dlatego kierowcy jadący z tyłu szybciej rozpoznają sytuację awaryjną. W efekcie istnieje większa szansa, że odpowiednio wcześnie zareagują i sami rozpoczną hamowanie.

Zmieniają się przepisy dotyczące świateł stopu

W niektórych wariantach systemu po zakończeniu gwałtownego hamowania automatycznie uruchamiane są również światła awaryjne. Ma to stanowić dodatkowy sygnał ostrzegawczy dla kierowców jadących z większej odległości.

Adaptacyjne światło hamowania już dostępne?

Choć nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 2026 roku, część producentów już od jakiegoś czasu stosuje opisywane rozwiązanie w swoich modelach. Dotyczy to przede wszystkim marek z segmentu premium, które wdrażały ten system jako element pakietów bezpieczeństwa. W przyszłości stanie się on jednak obowiązkowym wyposażeniem wszystkich nowych pojazdów, niezależnie od klasy czy ceny.

Migające światło to proste rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo

Eksperci podkreślają, że migające światło stopu to stosunkowo proste rozwiązanie, ale może realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków. Kolizje polegające na najechaniu na tył pojazdu należą do najczęstszych zdarzeń drogowych, a wiele z nich wynika z opóźnionej reakcji na hamowanie poprzedzającego auta.

Jednocześnie rozwiązanie wpisuje się w długą listę rozwiązań, które z czasem stały się standardem w motoryzacji. Pasy bezpieczeństwa, ABS, poduszki powietrzne, kontrola stabilności, asystenci pasa ruchu czy systemy automatycznego hamowania awaryjnego - wszystkie te technologie kiedyś były nowością lub opcją, a dziś należą do wyposażenia obowiązkowego.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL