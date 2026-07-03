Od lipca nowe obowiązkowe wyposażenie. Za brak nawet 12 tys. zł kary

W skrócie Od 1 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe regulacje unijne nakładające na przewoźników realizujących międzynarodowy transport drogowy obowiązek posiadania inteligentnych tachografów drugiej generacji.

Nowy obowiązek montażu urządzeń G2V2 obejmuje pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony wykonujące międzynarodowy przewóz towarów.

Za brak wymaganego urządzenia przewoźnikowi grozi kara do 10 tysięcy złotych, zarządzającemu transportem do 2 tysięcy złotych, a kierowcy do 300 złotych.

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Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu drogowego ponownie się zmieniły. Od lipca 2026 roku przedsiębiorcy wykorzystujący część lekkich samochodów dostawczych muszą spełnić nowe wymagania techniczne. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych w ramach unijnego pakietu mobilności.

Nowe obowiązki dla lekkich dostawczaków

Mowa o obowiązku montażu inteligentnego tachografu G2V2, który dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i do 3,5 tony - jeśli wykonują międzynarodowy przewóz towarów. Przepisy obejmują zarówno przewozy realizowane pomiędzy państwami Unii Europejskiej, jak i kabotaż, czyli transport wykonywany wyłącznie na terytorium innego państwa członkowskiego.

Do tej pory tachografy kojarzono głównie z samochodami ciężarowymi przekraczającymi 3,5 tony DMC. Teraz obowiązek został rozszerzony również na busy i vany wykorzystywane w transporcie międzynarodowym. Według szacunków branży w Polsce nowe przepisy mogą objąć około 40 tys. pojazdów, co dla wielu przedsiębiorców oznacza konieczność szybkiego doposażenia flot.

Inteligentny tachograf pod większą kontrolą

Tachograf drugiej generacji to znacznie więcej niż urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy. System zapisuje informacje o czasie jazdy, postojach, przerwach i odpoczynkach, a jednocześnie gromadzi dane dotyczące lokalizacji pojazdu, jego prędkości oraz przebiegu.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość zdalnego odczytu wybranych danych przez służby kontrolne jeszcze przed zatrzymaniem pojazdu. W ocenie Unii Europejskiej ma to ułatwić egzekwowanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz ograniczyć nieprawidłowości na rynku transportowym. W praktyce oznacza to znacznie większy nadzór nad przewozami realizowanymi lekkimi samochodami dostawczymi niż miało to miejsce do tej pory.

Wysokie sankcje za brak urządzenia

Niewyposażenie pojazdu w wymagany tachograf jest traktowane jako naruszenie przepisów transportowych. Kontrole prowadzone są zarówno podczas rutynowych działań na drogach, jak i przy przekraczaniu granic państw Unii Europejskiej. W skrajnych sytuacjach pojazd może zostać zatrzymany do czasu usunięcia nieprawidłowości i zamontowania wymaganego urządzenia.

Przepisy przewidują również wysokie kary finansowe. Przewoźnikowi grozi grzywna sięgająca 10 tys. zł, osoba zarządzająca transportem może zostać ukarana kwotą do 2 tys. zł, a kierowca zapłaci do 300 zł. Łączna wysokość sankcji może więc wynieść nawet 12,3 tys. zł. Dla firm zajmujących się międzynarodowym transportem lekkimi pojazdami oznacza to nie tylko dodatkowy koszt związany z wyposażeniem floty, ale również konieczność dostosowania organizacji pracy do nowych wymagań obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

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