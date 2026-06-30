Od jutra czarny dzień na stacjach. Koniec z tanim tankowaniem

W skrócie We wtorek kończy się obowiązywanie niższego VAT na paliwa i ceny maksymalne na stacjach.

Rząd wygasza pakiet CPN, a wcześniej zakończono również czasową obniżkę akcyzy.

Po zakończeniu programu ceny paliw mogą wzrosnąć o około 30-40 groszy na litrze, a ich poziom będzie zależał od polityki poszczególnych stacji.

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Rząd oficjalnie wygasza działanie pakietu CPN, który obowiązywał od końca marca. W Polsat News Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że od początku był to instrument tymczasowy i nie miał stać się trwałym mechanizmem regulowania rynku paliw.

Zaznaczył, że w okresie największych napięć cena baryłki ropy osiągała poziom 115-116 dolarów, podczas gdy obecnie utrzymuje się w okolicach 70 dolarów. Według ministra poprawa sytuacji na rynku surowców oznacza, że program może zostać skutecznie wygaszony.

Koniec preferencji podatkowych i cen maksymalnych

Tym samym obniżona stawka VAT na paliwa (zredukowana z 23 do 8 proc.) będzie obowiązywać tylko do 30 czerwca. Jednocześnie, ponieważ ustawa z początku roku powiązała niższy VAT z możliwością ustalania maksymalnych cen, zakończenie jednego mechanizmu automatycznie uruchomi wygaszenie drugiego.

Wcześniej zakończono również drugi filar programu - czasową redukcję akcyzy. Obowiązywała ona do 15 czerwca i oznaczała obniżkę o 29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze oleju napędowego. Po jej wygaśnięciu utrzymano już wyłącznie preferencyjną stawkę VAT oraz limity cenowe.

Od środy podwyżki? Wzrost nawet o 40 groszy na litrze

Andrzej Domański zaznaczył, że po zakończeniu programu ceny będą zależeć od polityki poszczególnych stacji, a różnice między punktami sprzedaży - nawet w obrębie tego samego miasta - mogą być wyraźne. Pytany o prognozy zakładające wzrost cen o około 30-40 groszy na litrze, przyznał, że taki poziom można traktować jako orientacyjną średnią.

Na wzrost cen na stacjach może także wskazywać dzisiejsze podniesienie hurtowych cen benzyny i oleju napędowego przez Orlen. Koszt benzyny Eurosuper 95 wzrósł w hurcie o 1 zł, benzyny Super Plus 98 o 64 zł i oleju napędowego Ekodiesel o 24 zł na metr sześc. Poprzednio, sobotę, w hurcie Orlenu benzyna staniała, a olej napędowy zdrożał.

Jednocześnie analitycy rynku paliw wskazują, że największy wpływ na ceny może mieć powrót pełnej stawki VAT. Według wcześniejszych szacunków wzrost detalicznych cen po 1 lipca może okazać się trudny do uniknięcia, nawet jeśli część operatorów zdecyduje się ograniczyć własne marże. Ostateczny poziom cen poznamy jednak dopiero po wygaśnięciu obowiązujących regulacji.

Jak zmieniały się ceny podczas działania CPN?

Na szczęście we wtorek wciąż obowiązują maksymalne ceny paliw: 6,00 zł za litr benzyny 95, 6,68 zł za benzynę 98 oraz 6,19 zł za litr oleju napędowego. W dniu uruchomienia programu - 31 marca 2026 roku - limity wynosiły odpowiednio: 6,16 zł, 6,76 zł i 7,60 zł za litr.

Skalę zmian dobrze pokazują dane sprzed wprowadzenia pakietu. Według biura Reflex jeszcze przed jego uruchomieniem średnia cena benzyny 95 wzrosła do 7,16 zł za litr wobec 5,73 zł miesiąc wcześniej. Benzyna 98 kosztowała średnio 7,85 zł wobec 6,48 zł, natomiast olej napędowy - 8,75 zł wobec 5,98 zł.

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